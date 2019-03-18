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親子

長輩嫌女兒名字像死魚「沒唸什麼書？」　新手爸頭超痛：變我大不孝

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▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲新手爸爸幫女兒取名字，被長輩認為「沒唸什麼書」。（圖／記者姜國輝攝，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

新手爸媽幫小寶貝取名字，除了請命理師協助外，也另有巧思希望能在名字上獲得更好的意義。一名爸爸在臉書上表示，幫女兒取名字後，長輩竟然嫌說「是不是沒唸什麼書」，而且名字聽起來就好像是「死魚」的諧音；若不聽長輩建議，就好像是他「大不孝」一樣，讓他相當無奈。

這名新手爸爸在臉書社團「爆怨公社」表示，為了要幫女兒取名字，請老師算出建議的名字，決定叫女兒為「梓瑜」，沒想到長輩卻覺得難聽：「你們老師是不是沒唸什麼書？」讓他覺得相當奇怪，心想：「一定要經過你們同意嗎？」

「不喜歡就說我們名字取得低俗……」原PO說，長輩覺得梓瑜這名字像是「死魚」，然而他反問「人家周子瑜怎沒被說像死魚？」卻又讓長輩反嗆、覺得幹嘛要學別人，「學別人也不會跟人家一樣，而且你的名字以前也是長輩取得的。」

長輩認為不被尊重，取名字應該要多方討論，因此事後還在家族群組抱怨「自己像外人」，而且名字早就取好、也沒有說服他人的評論，甚至越想越氣，「自己都決定好還講甚麼？」長輩抱怨後又退出群組，讓原PO覺得難做人，「搞的好像不聽長輩建議，變成我大不孝。」

文章一出，網友們紛紛心有戚戚焉，蓋了1400層樓留言：「真的一堆人喜歡搞得像寶寶是自己生的一樣」、「自己小孩自己取名」、「你是你孩子的長輩」、「別管他們，自己覺得好就好」、「夫妻倆喜歡就好，老人家的話就左進右出，不用頂嘴」、「當爸媽的自己決定，其他通通閉嘴」、「爸媽才是決定小孩名字的人」、「長輩都是這樣，接下來育兒會更腦人」、「退群組的人，才是不懂尊重他人」、「我女兒叫苡婕，我婆婆那時候就一直說，別人會叫他一截一截 （我覺得音不一樣啊）」。

也有網友表示：「媽媽辛苦生下來，以媽媽意見為主」、「我公婆拿去算之後自己決定要取什麼，完全不跟我們討論」、「我討厭想這些，通通丟給婆婆處理」、「我的名字就是爺爺取的，爸媽都沒意見，我也覺得很好」、「我公公當初我兒子還沒出生就說第二個字必須他堅持的字」、「還是尊重一下老人家的經驗」、「干涉取名還只是開始而已，干涉育兒才會讓你更抓狂」、「為了個小事就吵，那怎麼相處下去呢」。

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關鍵字：取名,名字,小孩,女兒,父母,長輩,爆怨公社

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