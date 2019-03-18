台大牙醫系增額7名創校史90年新高　喊話招聯會「通盤調整」

▲台大牙醫系繁星推薦增額錄取7人，創台大校史90年以來新高。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

大學甄選入學委員會今（18日）公布繁星推薦錄取結果，其中台灣大學牙醫系原本只提供1個名額，卻因學測級分、校排名等排序爭不出高下，增額至7名共錄取8名，更創下台大創校90年來首次增額錄取新高記錄。台大指出，增額會影響7月指考招生人數，希望招聯會能做通盤檢討。

台大今年繁星推薦名額不含外加名額334人，共錄取340人（1缺額土木系）。其中牙醫學系增額最多，由於該系只提供1個名額，但有14名考生報名，依其所訂7個分發比序項目依序比序後，增額7名，此8名錄取生皆為學測國英數自加總為60級分、在校學業成績（含學業總平均、生物、化學、物理、英文、數學）全校排名為前1%的考生。

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▲台大分析，會有增額情況，主要是學測題目偏易，加上部分學系不用第二階段面試。（圖／記者林敬旻攝）

台大註冊組主任李宏森表示分析，會有增額情況，主要是首年採5科必考變選考4科，尤其會出現在競爭激烈學系，學生學測全60滿級分，無法分出勝負，就算採計在校學業成績，全也是校排前1%，加上有些科目題目偏易，且牙醫系不用經第二階段面試，因此在鑑別度上沒辦法顯現出來，特別是高分族群。

▲ 台灣大學註冊組主任李宏森希望招聯會能針對繁星推薦制度通盤調整。（圖／記者許展溢攝）

李宏森認為， 最大問題是，學測要考學生基本學科能力，但隨必考科目減少，鑑別度不能少，無論從考題或其他，都應有適用高分族群或一般族群的方式去辨別，否則對學校選才會造成困擾，以這次繁星推薦牙醫系增額7人，就會影響到7月指考招生人數，希望招聯會可以去思考該怎麼調整，甚至通盤檢討，改善學校只能「卡住」並被動接受增額情況。

▲台大認為，隨著學測必考科目減少，但鑑別度應該還是要有。（圖／記者林敬旻攝）

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