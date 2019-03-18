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繁星推薦錄取名單「9點放榜」　查詢網址在這裡

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲繁星推薦錄取名單，上午9時起公告。（資料照／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

放榜了！今（18）日上午9時起，在大學甄選委員會網站將公布，108年繁星推薦第1至7類學群錄取名單，以及第8類醫學系第一階段篩選名單。大學甄選入學委員會指出，繁星推薦錄取生無論放棄與否，一律不能再報名「個人申請」與「四技申請」入學。

►►►查詢繁星推薦榜單請點我

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據了解，繁星推薦的66所大專院校提供1萬6371個名額，考生可用學測報名序號或學測准考證號碼及身分證號碼，查詢分發比序錄取或篩選結果。大學甄選入學委員會表示，依規定，申請複查的考生須於19日下午5點前以網路申請，複查作業費100元，且以一次為限，逾期不受理。

另外，通過第8類學群（醫學系）第一階段篩選考生，仍須報名參加各校系的第2階段指定項目甄試，最後錄取結果會在5月6日前公告。若錄取生欲放棄入學資格，須填妥「放棄入學資格聲明書」，並於本月22日前，以掛號郵寄至錄取大學聲明放棄，否則不能參加「指考分發」與「統測分發」。

繁星推薦分為8類學群，第1類包含文、法、商、社會科學、教育、管理等學系，第2類包含理、工等學系，第3類包含生命科學、農等學系，第4類為音樂相關學系，第5類為美術相關學系，第6類為舞蹈相關學系，第7類為體育相關學系，第8類為醫學系。

ET快訊
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關鍵字：繁星推薦,名單,大學甄選委員會

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