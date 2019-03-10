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弱勢生甄選入學較優勢？台大教授批招聯會欺騙大眾　荒謬言論動機不單純

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會公布數據指出，弱勢生在甄選入學較有優勢，錄取率高於一般生。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大學招生委員會聯合會分析歷年資料指出，弱勢生在甄選入學較有優勢，錄取率高於一般生。台大電機資訊學院院長張耀文今（10日）提出數據狠批，此說法欺騙社會大眾，睜眼說瞎話，完全「不符合科學論述」，質疑背後動機不單純，並說招聯會荒謬言論已不是第一次。

招聯會統計資料指出104至106學年，低收入及中低收入通過篩選後錄取頂大的機率均超過6成，甚至有7成，比一般生錄取率約6成高出許多，提醒弱勢生，甄選入學有優勢，不要放棄該選項。

請繼續往下閱讀...

張耀文不滿說，招聯會曾公布100至103年資料，申請入學弱勢生比率為1.14%，指考入學弱勢生1.18%，對照招聯會最近公布102至105年申請入學和指考入學弱勢生比率，就算在申請入學加計弱勢生專屬的管道後，仍幾乎相同，兩者都在2.29%至2.52%。

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲張耀文認為，弱勢生還有申請相關費用的經濟劣勢。（示意圖／記者李毓康攝）

張耀文說明，招聯會主事者所謂申請入學有利於弱勢生，完全不符合科學論述，從招聯會自己打臉自己的論述清楚顯示，招聯會的申請入學弱勢生比率較高原因有2個，清大旭日組的特殊申請入學管道，和申請入學的弱勢優先錄取等措施。

張耀文表示，以上2個方式無關申請入學有利於弱勢生，因此方式也能在指考入學實施，而指考入學弱勢生比率自然會高於申請入學，再從招聯會自己公布資料清楚顯示，在公平的比較基礎上, 指考入學的弱勢生比率高於申請入學，更何況弱勢生還有上述申請相關費用的經濟劣勢，如現在每一學系，個人申請約需另繳報名費約1000元，加上面試衍生的交通費等，極不利於弱勢家庭，招聯會是不是也要統計弱勢生申請的志願數是否平均低於一般生？

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲張耀文質疑，招聯會荒謬言論是為了在各種管道上下其手。（圖／記者林敬旻攝）

張耀文認為，對招聯會主事者們科學素養表示遺憾，如此荒謬言論不是首次，2年前曾講「申請入學優於指考入學」，但這只是桌上有2顆桃子，爸爸先叫大兒子選，再讓二兒子選的簡單邏輯，也曾說「高三學習完整對大學成績沒有影響」，張耀文痛批那幹嘛高中不讀2年就好。

張耀文強調，102年以前還未有給弱勢生的特殊申請入學管道（台大希望入學、清大旭日等），招聯會若想公布數據也應去掉這2項因子的實際情況，不解招聯會有何目的，難不成是要利用荒謬言論在各種管道上可以上下其手，延攬學生？令人無法不去想這背後不單純的動機。

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關鍵字：招聯會,甄選入學,台大,教授,電機資訊學院,張耀文,科學論述,弱勢生

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