又有台大教授赴陸違法兼董！　黃國昌痛批「教育部不要再包庇」

▲黃國昌指出，台大教授兼任大陸企業董事，明顯違法，要求教育部在一週內徹查到底。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長潘文忠今（13）日前往立法院教育及文化委員會進行「強化學生安心就學體系」專題報告並備詢，立法委員黃國昌在質詢爆出，台灣大學財金系教授李存修兼任至上電子的董事，該公司是由大陸上海市政府控制的公司，國立大學教授兼職大陸企業董事，明顯違法，要求教育部在一週內徹查到底。

教育部在年前公布教師違法兼任獨立董事名單，其中台大以68人高居首位，佔名單中三分之一。黃國昌今天再踢爆李存修在在大陸企業兼任事宜，而且台大提供給教育部的名單更只列出企業名稱卻未說明企業本質，黃國昌痛批教育部，李存修兼任「這明顯是違法，台大為何沒有向教育部申報？」要求教育部徹查違法責任且追究到底「我一定會追到底」。他最後也表示「李存修只是一件，後面還有！」教育部與台大不要再隱匿了。

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▲教育部日前公布教師違法兼任獨立董事名單，其中台大以68人高居首位，佔名單中三分之一。（圖／記者崔至雲攝）

另外教育部公布的兼職名單卻以「李OO在OOOO科O公司」呈現。黃國昌氣憤表示，教育部竟無視立法院的主決議，公布兼職的大學教授姓名竟是以「OOO」顯示，問教育部「把立法院放在那裡？教授名稱為什麼這樣公布？搞得連立法院長蘇嘉全都動怒說重話，叱責教育部不要再包庇」。

▲教育部公布的國立大學教授赴陸兼職企業董事名單，竟以「OOO」顯示，黃國昌痛批「教育部根本完全不受控制！」（圖／記者崔至雲攝）

對此，教育部長潘文忠答詢時回應，兩岸人民關係條例有明文禁令國立大學教授赴陸兼職企業董事，教育部將要求台大徹查。但潘文忠的回應黃國昌依然感到不滿，繼續問到，教育部公布的「OOO」到底是要誰負責？「教育部根本完全不受控制！」