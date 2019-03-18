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繁星推薦錄取率6成1較去年下降！台大牙醫增額7名創新高

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▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲繁星推薦入學錄取結果公布，今年錄取率為61.38%，較去年減少0.49%。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學甄選入學委員會今（18日） 公布繁星推薦入學錄取結果，今年共66所大學1784個學系參加招生，提供16371個招生名額，及1839個原住民外加名額。這次第一類至第七類學群計錄取379所高中所推薦的14373名一般生，錄取率為61.38%，較去年減少0.49%，缺額情形也較去年減少。另外，外加名額錄取136名原住民生，錄取率88.31%，也較去年減少0.29%。

甄選委員會表示，今年第一類至第七類學群錄取率與去年相近，招生缺額1834個，較去年1973個，減少139個。另外，今年有7個增額校系，其中增額情形較多的為台灣大學牙醫學系，該系只提供1個名額，但有14名考生報名，依其所訂7個分發比序項目依序比序後，增額7名，此8名錄取生皆為學測國英數自加總為60級分、在校學業成績（含學業總平均、生物、化學、物理、英文、數學）全校排名為前1%的考生。

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年增額情形較多的為台灣大學牙醫學系，共有7名。（圖／記者林敬旻攝）

此外，甄選委員會指出，今年第八類學群11個醫學系共提供177個招生名額，本次推薦報名人數計570人，通過第一階段篩選人數計有315人，通過篩選考生須再參加第二階段甄試（面試）。

甄選委員會特別提醒，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名當學年度大學「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學」第一階段篩選。錄取生未在22日前（以郵戳為憑，逾期不予受理），以掛號郵寄方式向錄取大學聲明放棄入學資格者，不得參加108學年度「大學考試入學分發招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲甄選委員會特別提醒，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格。（圖／記者李毓康攝）

另外，甄選委員會強調，第八類學群通過篩選考生，須依通過篩選醫學系的規定參加第二階段指定項目甄試。因錄取結果未定，故仍可報名參加本學年度大學「個人申請」入學招生，惟不得再報名同一所大學之醫學系。特別呼籲考生，若經面試後而獲錄取者，就是取得該醫學系入學資格，無論放棄與否，一律不得參加大學「個人申請」入學招生網路就讀志願序登記，接受統一分發。

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關鍵字：大學甄選入學委員會,繁星推薦,台灣大學,牙醫系,缺額

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