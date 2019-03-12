「妳82歲就打82下」19歲孫甩巴掌、水壺蓋敲頭　嬤哭：若我離開誰顧他？

▲阿嬤怕被活活打死，決定大義滅親報警。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

地方中心／新竹報導

新竹一名19歲林姓男子動不動就對阿嬤拳腳相向，甚至嗆「妳82歲了，如果不聽我的話，就打妳82下！」阿嬤嚇到聲請保護令，沒想到又被逆孫用水壺蓋狠敲頭，被社工問到有沒有需要強制安置，她落淚說，「我如果離開這個家，誰照顧孫子？」

據了解，林姓阿嬤控訴，孫子很容易生氣，若不順心就會摔東西發洩，甚至有攻擊性行為。2018年7月，林男結束感化教育後，把流浪狗帶回家虐待，見阿嬤勸他，竟打傷老人家的手腳。

同年10月，阿嬤放在桌上的手機被逆孫砸壞，她決定向新竹法院聲請保護令，獲得法官裁准。但林男根本不在乎，拿著蒼蠅拍恐嚇阿嬤，「阿嬤，妳已82歲了，如果不聽我的話就打妳82下」，嚇得對方幾乎腿軟。

▼阿嬤活在孫子的暴力陰影下。（圖／達志／示意圖）

同年12月，新竹地院通知林男因先前違反保護令，將前往桃園少年輔育院執行。林男火冒三丈，認為又是阿嬤去說的，氣得甩巴掌、還用水壺蓋狠敲她的頭。

阿嬤怕被活活打死，決定大義滅親報警。《自由時報》報導，阿嬤被社工問到是否有需要強制安置，她拒絕並落淚表示，孫子有情緒控管方面問題，若吃藥就會比較好，沒吃藥就會發作，「我如果離開這個家，誰照顧孫子？」新竹地檢署依恐嚇、《家庭暴力防治法》違反保護令罪嫌起訴林男。