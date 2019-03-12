　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「妳82歲就打82下」19歲孫甩巴掌、水壺蓋敲頭　嬤哭：若我離開誰顧他？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼老人,老婦人,阿嬤,傷心（圖／取自pixabay）

▲阿嬤怕被活活打死，決定大義滅親報警。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

地方中心／新竹報導

新竹一名19歲林姓男子動不動就對阿嬤拳腳相向，甚至嗆「妳82歲了，如果不聽我的話，就打妳82下！」阿嬤嚇到聲請保護令，沒想到又被逆孫用水壺蓋狠敲頭，被社工問到有沒有需要強制安置，她落淚說，「我如果離開這個家，誰照顧孫子？」

據了解，林姓阿嬤控訴，孫子很容易生氣，若不順心就會摔東西發洩，甚至有攻擊性行為。2018年7月，林男結束感化教育後，把流浪狗帶回家虐待，見阿嬤勸他，竟打傷老人家的手腳。

同年10月，阿嬤放在桌上的手機被逆孫砸壞，她決定向新竹法院聲請保護令，獲得法官裁准。但林男根本不在乎，拿著蒼蠅拍恐嚇阿嬤，「阿嬤，妳已82歲了，如果不聽我的話就打妳82下」，嚇得對方幾乎腿軟。

▼阿嬤活在孫子的暴力陰影下。（圖／達志／示意圖）

▲▼6旬婦疑精神病發，竟將3歲孫女扔出窗外致死。（圖／達志／示意圖）

同年12月，新竹地院通知林男因先前違反保護令，將前往桃園少年輔育院執行。林男火冒三丈，認為又是阿嬤去說的，氣得甩巴掌、還用水壺蓋狠敲她的頭。

阿嬤怕被活活打死，決定大義滅親報警。《自由時報》報導，阿嬤被社工問到是否有需要強制安置，她拒絕並落淚表示，孫子有情緒控管方面問題，若吃藥就會比較好，沒吃藥就會發作，「我如果離開這個家，誰照顧孫子？」新竹地檢署依恐嚇、《家庭暴力防治法》違反保護令罪嫌起訴林男。

ET快訊
顏清標帥兒娶遊法失聯正妹　「顏家即刻救援」1年後補請地點曝光
快訊／蔡英文6度出訪　走訪南太平洋吉里巴斯、帛琉、諾魯
粗心媽空中哭求機長：飛機請快點折返「我把孩子忘在機場了」
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：家暴,新竹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

13歲女戰3男「房間傳掌聲」辯玩枕頭仗　他「10分鐘就結束」被打臉

水電工攜14歲少女「遠征台中、高雄摩鐵」　 她羞認「戀愛惹」男友被告

「妳82歲就打82下」19歲孫甩巴掌、水壺蓋敲頭　嬤哭：若我離開誰顧他？

孽孫持電蚊拍「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求救　

少女控堂哥在「U2電影院摸豆豆那邊」　檢警揭「近親亂倫」真相

「聽到床搖晃聲」　人妻凌晨驚見夫床戰義兄19歲女兒：她說姑姑對不起

林口電動機車工廠火警　大火延燒3鐵皮屋　住戶倉皇逃出

快訊／新北林口凌晨驚傳大火　鐵皮屋火舌、濃煙狂竄

快訊／虎林街深夜驚傳女墜樓！重摔水泥地　腦組織外溢身亡

獨／通知前往輕生現場…信義分局警驚見「地址是我家」！碩士兒上吊亡

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

歐陽妮妮淚崩！「大家都不敢問我」　一回家看見這幕哭了

13歲女戰3男「房間傳掌聲」辯玩枕頭仗　他「10分鐘就結束」被打臉

水電工攜14歲少女「遠征台中、高雄摩鐵」　 她羞認「戀愛惹」男友被告

「妳82歲就打82下」19歲孫甩巴掌、水壺蓋敲頭　嬤哭：若我離開誰顧他？

孽孫持電蚊拍「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求救　

少女控堂哥在「U2電影院摸豆豆那邊」　檢警揭「近親亂倫」真相

「聽到床搖晃聲」　人妻凌晨驚見夫床戰義兄19歲女兒：她說姑姑對不起

林口電動機車工廠火警　大火延燒3鐵皮屋　住戶倉皇逃出

快訊／新北林口凌晨驚傳大火　鐵皮屋火舌、濃煙狂竄

快訊／虎林街深夜驚傳女墜樓！重摔水泥地　腦組織外溢身亡

獨／通知前往輕生現場…信義分局警驚見「地址是我家」！碩士兒上吊亡

快訊／張庭瑚酒駕！自摔破相縫4針　酒測值0.43遭法辦

麻疹風暴來襲！日本賞櫻、東南亞度假...防疫做了沒？

蘋果光發威！台股開盤漲近90點突破10,340大關　蓄勢挑戰年線

13歲女戰3男「房間傳掌聲」辯玩枕頭仗　他「10分鐘就結束」被打臉

警監環聯合取締改裝重機車　守護用路人安全

周杰倫「一家四口首同框」全家福曝光！　小周周正面入鏡Q炸

超無敵海景咖啡廳　IG打卡熱門景點「月牙盪鞦韆」

美股翻漲200點終結連5黑！　台指期一早大漲近百點衝破10300點

失智爺問：大里怎走？　台中好心「RX男」幫送回家…聽到對方驚人背景

在現實世界施展魔法吧！「哈利波特」AR手遊遊玩畫面曝光

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

社會熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公..

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因..

網購屈臣氏1千5百萬商品都0元..

她控堂哥性侵　檢近親亂倫真相

員工被開除　強鹼淋主管頭害終生..

快訊／虎林街深夜驚傳女子墜樓亡

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求..

即／林口凌晨火警　鐵皮屋狂燒

「82歲就打82下」19歲孫甩..

兒上吊亡只留遺書　暖警幫貧母籌..

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶..

PTT留一句感謝　台中男汽旅上..

更多熱門

相關新聞

製造業資產增25％　工業不動產成主流

根據最新一季經濟部製造業投資及營運統計，去年第3季製造業國內固定資產增購季增25.5％，年增24.3％。仲量聯行表示，電子零組件業部分，許多大型投資計畫持續擴建廠房及購置機器設備，為主要貢獻來源，相關產業接單暢旺帶動擴廠強勁需求，外商企業亦相繼來台尋點，工業不動產需求強勁，已躍升為市場交易主流。

新竹爆隨機摸女童事件！平頭男想摸媽嚇傻

家暴夫搞失蹤　心碎妻提離婚

媳婦結婚5年沒生兒子　婆婆天天羞辱拒認孫女

母發瘋狠踹6歲弟　小哥哥偷錄影PO網求援

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

龍俊亨認：跟鄭俊英對話的人是我

散播偷拍片被逮！崔姓歌手曝光

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面