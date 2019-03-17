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基層力拱選立委　王世堅：跟所有想選的人比「我民調都沒輸」

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▲▼王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲王世堅。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020立委選戰開跑！頭號柯黑北市議員王世堅被支持者力拱參選立委選舉，不過由於四年前民進黨禮讓時代力量的林昶佐，這次民進黨要禮讓選是自推人選，成為關注焦點。王世堅17日受訪時稱，那份民調「我都沒輸就對了」。

對於民調，王世堅說，可能有人去做的啦，他15年前在大選區選立委，當時選區有包括萬華中正，後來立委改變選區，之後也落選，10幾年前就不在那了，那邊支持者還記得我，還有好朋友敦促我去那邊選，聽了很意外，很感謝他們。

媒體追問，會不會起心動念？王世堅表示，「那個選區，由不得我們起心動念」，黨列艱困選區，列為不接受登記的選區，尤其四年前跟時代力量合作，這次有基層支持者認為，民進黨禮讓過一次，近幾年來大綠小綠，不是處得很好，有人認為應該辦初選，再考慮跟實力整合，「不過基層說，我們應該自己提名，很多支持者拱我，我變成當事人，我不方便說，我只能說讓黨來決定 。」

王世堅解釋，如果他能幫黨建議，他會建議乾脆大家做一個大型整合民意，讓民意說話，「但是這個不是我可以去講地上話的聽話」，他認為，如果聽到那麼多支持者，連我15年沒在那個地方，都會想到他自己，那代表綠色基層聲音很強烈，連遠在中山大同的我，都接獲這樣的推舉。

是否希望被黨員徵召，王世堅連喊，「我哪敢，我哪敢！」建議黨接受報名初選，第二階段再跟林昶佐做民意調查協調，或是第一次就列入，是不是能有這樣程序，不過黨要徵召誰，這是黨的決定，「我只是黨員，沒有資格講什麼。」

對於前進中央後恐怕無法監督台北市長柯文哲，王世堅說，這也是考量因素，也有支持者說，「他要選你就跟他選」，都ok，沒有什麼大的意見，黨宣布不辦初選報名，「我也只能這樣跟支持者說，民調確實有人做，有人給我看。」

王世堅未表示民調中的其他人選，不過他透露，民調針對黨內、與黨外人選比較，結果他都是第一名，「我都沒輸就對了」， 至於對手有誰？有林昶佐嗎？王世堅說，「在那邊選的都有列入，我不好意思講什麼啦，因為這個只是人家做的民調，可能民調有很多種。」而對於領先的幅度，王世堅不明說，僅稱「不好意思講，不敢這樣講，不知道什麼是多是少。」黨中央有想了解，他再提供，再請朋友跟他們聯絡。

被問到林昶佐擋得住韓流嗎？王世堅說，「他有他的實力，他當然有當的實力」 而是否認為自己比林昶佐有實力？王世堅表示，實力分好幾種，他們名字本來就有「時力」，他看好林昶佐，至於是否看好自己，他說「自己讓別人看好才有用，我不像柯文哲自戀。」

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