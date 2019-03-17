巨巨男尿尿聲太大！　酒客怒嗆「你老X比較大是不」KTV包廂爆打

突發中心／新北報導

新北板橋連鎖KTV17日發生打架糾紛，兩方人馬從廁所一路打進電梯，連警方來都不放在眼裡、繼續打。警方調查，原來只是嫌「尿尿聲太大」，才會引起糾紛，目前已將打架的5人帶回派出所，訊後將他們依違反社會秩序維護法移送。

▲雙方在包廂外打架。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



從畫面中可以看到，一群男女不斷推擠對方，有人甚至拿起地上的告示牌砸人，這是第一波衝突；沒想到當另外一方人躲進電梯，往一樓櫃台欲要結帳時，又被追上，雙方在KTV門口展開第2波衝突。

▲躲進電梯。



警方調查，鍾姓男子（22歲）和柯姓男子（26歲）是不同包廂的人，在上廁所時遇見，沒想到雙方竟開始討論起「小弟弟的大小」，演變成「你老二比較大，尿這麼大聲幹嘛」引發口角，當時友人在旁制止才沒釀衝突，不料離場時狹路相逢遇上，進而開打鬥毆。

▲警方到場繼續打。



警方指出，雖然當時有一群人，不過經調查動手的只有5人，而快打部隊到場後也於5分鐘控制混亂場面，全案訊後依違反社會秩序維護法偵辦。

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