網揪KTV狂歡毒品趴害死正妹　二男均改重判7年半

▲新北市陳姓女子因服用毒品「喵喵」過量而死。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市一名20歲正妹，2017年初與多名網友到宜蘭羅東的KTV歡唱，席間友人拿出混和型毒品啤酒助興，結果正妹出現語無倫次、吼叫、攻擊的狀況，送醫後因毒品過量不治。一審將提供毒品的2名男子均輕判1年4月，案經上訴，高等法院7日二審改將2人分別重判7年6月。可上訴。

本案發生於2017年1月底，當時是大年初四，剛滿20歲的陳姓正妹與網路認識的男子蘇凰任相約，跟著多名網友到宜蘭羅東鎮上的好樂迪KTV歡唱。席間蘇男朋友陳佑安拿出毒品「喵喵」、K他命、一粒眠等毒咖啡包，蘇男則將毒品混入啤酒內，讓陳女喝下助興。

不料陳女喝下毒品啤酒後，開始出現語無倫次、吼叫等異常激烈舉動，並將桌面物品掃落地面、動手毆打他人，之後躺臥沙發、全身出力不斷喘氣，最後意識不清陷入昏迷。同行眾人緊急將陳女送醫，最後因濫用毒品達中毒致死濃度，中毒性休克不治身亡。警方獲報後進行調查，逮捕蘇、陳2男，檢方對2人提起公訴。

一審法院審理後，依照轉讓偽藥、過失致人於死等罪，分別將兩人判處不到2年刑期。案經上訴，高等法院審理期間，2人雖坦承提供毒品，但均否認調製毒啤酒供死者喝下，辯稱是死者自行取用桌上的毒啤酒喝下。但高院仍認定2人明知是毒品啤酒還恣意轉讓供人服用，導致死者中毒而死，成立「轉讓禁藥致人於死罪」。

而高院在量刑理由中指出，2人明知毒品戕害人體身心健康，亦影響社會安定秩序，猶漠視法令禁制，恣意轉讓供人施用，導致死者因施用毒品過量而中毒死亡，其年輕生命殞落無法挽回，使被害人家屬受有難以彌補之傷痛，情節非輕；另外被告2人犯後飾詞避究，迄未與家屬達成和解，高院因此重判2人均7年6月有期徒徒刑，可上訴。