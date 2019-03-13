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亂賣同學的哥吉拉！屁孩不道歉又嗆「胖子邊緣狗」　網怒：換哥吉他

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▲男童，男孩，小學生，暴力，家暴，體罰，責備，校園暴力，懲罰。（圖／CFP）

▲哥吉拉被同學擅自賣掉，對方還不僅沒道歉還怒罵他，讓原PO感到非常難過。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己買了一隻哥吉拉放在同學家，要去拿回來的時候，卻一直被對方用各種理由推託，而之後竟然還被理直氣壯地告知「賣掉了！」，更誇張的是，這名同學擅自賣別人的東西，竟然還敢囂張怒罵原PO是「胖子」、「邊緣狗」，行徑相當誇張，也讓人感到相當傻眼。

原PO表示，「我去年五月買了一隻哥吉拉放我同學家，然後我七月去要的時候，他用各種理由不讓我去他家拿，九月的時候再去討時，他跟我說：『賣掉了』，然後就不還錢也不道歉，態度惡劣，東西拿不回來錢也拿不回來了，我只希望他好好的跟我說聲對不起。」更誇張的是，這名同學不僅擅自賣掉哥吉拉，還怒嗆原PO「靠X！邊緣狗」、「胖子」、「我跟胖子說話，我保有同情心」、「你在難過嗎？」。

貼文一出，這名屁孩的行徑立即引發網友熱議，紛紛留言表示，「不還哥吉拉，那就哥吉他！！！」、「一隻哥吉拉認清一個人！」、「屁孩就是屁孩，辛苦樓主了」、「嗆他我已經報案了等收傳票吧」。

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關鍵字：哥吉拉,屁孩,嗆聲

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