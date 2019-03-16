診斷證明被寫「陰道搔癢」！女導遊爆氣狂吼：You Fucking...大鬧急診

▲趙女認為自己被羞辱，大鬧急診。示意圖與本案無關。（圖／記者李佳蓉攝）



突發中心／台北報導

台北一名趙姓女子因覺得藥物過敏到台大醫院掛急診，沒想到醫師卻在診斷證明寫上「疑似陰道搔癢」；她認為被羞辱、取笑，當場在急診室狂飆「You Fucking」、「You fuck arrogant」，事後被對方提告。台北地院審理後，刑事部分，趙女被判拘役20日，如易科罰金2萬元；民事部分，趙女須賠償張醫師6000元。

趙女控訴，當天真的很不舒服跑去醫院掛急診，張醫師沒有醫治她就算了，竟還要她轉到婦產科、等待門診；為了要請領保險，希望對方可以開診斷書，沒想到張醫師頻頻推拖、不願意開，最後開出的診斷證明上頭寫道「疑似陰道搔癢」。

趙女指出，後來看到診斷書的內容，覺得自己好像被嘲笑、侮辱，當場才會爆氣，脫口而出長期以來的口頭禪「Fuck」，且張醫師從頭到尾態度不佳，當時詢問要選哪個婦產科醫師時，口氣非常戲謔，一點也不尊重人。

法官審理後認為，無論Fuck是否為趙女的口頭禪，但她當眾「You Fucking」、「You fuck arrogant」已經貶損到張醫師的人格，因此考量趙女平時為英文導遊、收入不穩定，民事部分判賠償張醫師6000元；至於刑事部分，一審被判拘役20天，如易科罰金2萬元，全案可上訴。

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