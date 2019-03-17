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偷生第5胎送陌生人！貧婦後悔「尋兒10年沒找到」　夫淚拜託：不要關她

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家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小孩至今下落仍不明。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

地方中心／高雄報導

高雄一名李姓婦人不顧家裡經濟拮据，執意生下第5名子女，不料卻私自把小孩交給陌生女子高小姐，之後因為良心不安想要將孩子討回來，卻再也沒有遇到高小姐；事後李婦懊悔到派出所自首，被依法起訴。高雄地院審理後認為，孩子現在處境、有無受到良善照顧都不明，因此依遺棄罪判李婦6個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，李姓婦人2009年8月在高雄某婦產科診所生下第5個孩子，但怕被丈夫責怪私自將原本就不留的小孩生下，造成家庭經濟更加困窘，因此在思慮不周的情況下，把小孩交給高姓陌生女子。

李婦後來因為良心不安向丈夫坦承一切，事後2人常常到當時交付孩子的體育館，看能不能再遇上那位高姓女子，不過都沒有遇到，至今音訊全無。

李婦淚灑法庭表示，當時丈夫表明不願再生育子女，才會在得知懷孕後隱瞞，並在臨盆之際隻身前往醫院生產，但出院後又不知如何是好，只好把小孩交給陌生人。李婦丈夫也在法庭上求情，「我太太也是很想找到這個小孩，也有報案，該做的也做了，不要把我太太關進去。」

法官審理後表示，李婦雖然認錯了，也得到丈夫的諒解，但是把剛出生沒多久的兒子交給陌生人，到現在孩子的處境、有無受良善照顧都不明，因此難以給予緩刑，依遺棄罪判李婦6個月有期徒刑，全案可上訴。

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關鍵字：陌生人,遺棄,子女,孩子,兒子

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