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22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

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22歲單親媽性侵12歲小學生　肉搜發現她是長相超甜美正妹。（圖／翻攝自Rika Nagao的臉書）

▲長尾里佳被控性侵男童，但因為長相甜美，一度在網上成為熱搜話題。（圖／翻攝自臉書，下同）

國際中心／綜合報導

日本22歲單親媽長尾里佳在手機遊戲上結識一名12歲男童，還將對方帶回住處發生關係，引發社會譁然。現在她的同學跳出來爆料，指長尾里佳18歲就生下孩子，而且父親還是一名小她3歲的15歲少年。

綜合日媒報導，長尾里佳獨自扶養孩子，因為感情空窗、不堪寂寞，日前透過線上遊戲認識一名家住福岡縣的12歲國小男童。2人熟識後無話不談，進而交往，並相約今年1月21日到香川縣約會，不料當晚便在房間發生關係。

隔天，警方隨即接到第三者打電話報案，趕到住處將人逮捕。雖然長尾與男童是「兩情相悅」，但按照日本刑法，只要與未滿13歲男女發生性關係，即使非暴力或強迫，仍然違反強制性交罪。

▲▼▲被控性侵男童的女子，因為長相甜美在網路上成為熱搜話題。（圖／翻攝自Facebook／Rika Nagao）

《週刊女性》報導指出，長尾跟男童是在手機遊戲「荒野行動」上認識，因為遊戲內有交友及情侶系統，2人成為情侶已經好幾個月。至於案件為何曝光，主要是因為長尾里佳常在遊戲中跟其他玩家炫耀，推測很可能是遊戲內有玩家忌妒2人關係，才會主動打電話報警。

國中同學向週刊透露，長尾里佳身高約156公分，國中時因為皮膚白皙又可愛，總是很有人氣，但因為不擅長社交又不愛外出，老待在家玩遊戲，所以印象中朋友很少。

22歲單親媽性侵12歲小學生　肉搜發現她是長相超甜美正妹。（圖／翻攝自Rika Nagao的臉書）

她加碼爆料，長尾有5歲女兒、3歲兒子，是在18歲時生下第一胎，但生父是小她3歲的少年，太過年輕，所以雙方沒有結婚。不過自此之後，長尾里佳從高中輟學，一直維持未婚狀態。

長尾里佳遭到警方逮捕後，有網友肉搜出長尾的臉書與照片，發現她不但是個大眼正妹，還育有子女，可說是名符其實的「地方媽媽」，但網友也不禁感嘆，能讓小學生長途跋涉460公里只為了見她，長尾真的是魅力無限，難怪掀起各界討論，更因此登上推特熱搜。

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關鍵字：長尾里佳,地方媽媽,單親媽,荒野行動,香川縣,高松市

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