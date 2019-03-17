柯P評韓流「土石流難淹城」 余天：親自感受會說不一樣的話

▲余天勝選謝選民。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日落幕，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，但最終綠營還是成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。台北市長柯文哲評論，韓流雖然強但「土石流要淹城市不容易」，剛勝選的余天卻有不同看法，他認為若柯文哲親自感受過韓流就會說出不一樣的話。

立委補選落幕，國民黨僅拿下彰化一席，外界評論韓流雷聲大雨點小，似乎已經「退燒」，柯文哲評論，韓流效應還是很強，但土石流也有程度，大概淹一個小村莊可以，但要淹沒整個城市不容易。

對於柯文哲說法，剛剛成功抵抗韓流的余天不太認同，他表示，「他（柯文哲）自己可能沒有感受到，我自己本身有感受到，不只是土石流，他韓流很厲害，所以如果柯市長他自己感受的話，他可能會講不一樣的話。」

余天17日一早在民進黨主席卓榮泰陪同下展開謝票行程，卓榮泰受訪時表示，余天很謙虛，能夠勝選是余天個人特質很重要，「余天對抗韓流獲得真理，我昨天沒睡好，我在想下一步做什麼事情，我去通知三個候選人，今天同步謝票，我一直在想民進黨怎麼樣感謝大家，要表現出誠意跟決心，同步謝票是我所能想到的。」

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