立委補選藍慘輸「韓流」降溫？　柯P：板塊會移動還不到天崩地裂

圖文／鏡週刊

立委補選結果，藍綠各拿下2席，台北市長柯文哲解讀，選舉還是有板塊，板塊會移動，但不太可能大幅度移動，「韓流」效應還是很強，如果連這2席（三重、台南）國民黨都贏，那就太過份了。

柯文哲16日傍晚展開美東9天的出訪行程，下午登機前在機場受訪談到4席立委補選結果，對媒體詢問韓流是否不如預期，柯文哲認為，選舉板塊會移動，但不致於天崩地裂，「土石流可以淹掉一個小村莊，但要把城市淹掉，不是那麼容易。」

至於柯在選前一天，以手機錄影力挺在台南參選的陳筱諭，但陳僅拿下八千多票慘敗，對此，柯文哲透露，選前一週，陳曾一大早跑到他家門口等他，他後來想，她這麼積極，那就給年輕人一個鼓勵，沒有別的意思 ，對媒體詢問是否刻意支持陳對抗綠營提名新潮系的候選人郭國文？柯則回應：「郭是新系？不講我還不曉得哩！」

去年選後，二度立委補選，柯力挺人馬已二度慘敗，是否顯示柯的網路聲量難以轉嫁？柯P認為，他自己也是科學家，他研究過民調分布圖已經5年了，發現自己的能量很難轉移，他的民調分布圖也沒有辦法copy，沒有辦法重複，因為太特殊了，他說：「我不覺得台灣選民這麼自主，大咖站台畢竟只是一個噱頭。」

至於外界解讀立委補選是2020總統大選前哨戰？柯P認為，如果4戰4敗那就太嚴重了，現在就是回到基本盤，那之後就是繼續努力，大概就是這樣的局面，至於這樣的選舉結果會不會對他比較不利？柯文哲說，他發現所有人裡面，他應該是最輕鬆的。



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