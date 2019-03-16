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「336愛奇兒日」人潮擠爆台北場！天使心媽媽告白：接受孩子原來的樣子

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▲▼愛奇兒公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲第10屆「336愛奇兒日」台北場於大安森林公園舉辦，天使心家族社會福利基金會副執行長蕭雅雯（中）邀請社會大眾用行動展現對特殊家庭的友好。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐恩樂／台北報導

天使心家族社會福利基金會今（16）日在台北大安森林公園舉辦「336愛奇兒家庭日」邁入第10個年頭，本屆串起台北、桃園、台中、台南、高雄等地響應，五都市長也加入陣營，鼓勵身心障礙家庭一起大步走出戶外，呼籲民眾給予更多的接納與支持！表演開場融合國軍戰技操演、樂隊、舞台劇表演與團康遊戲，熱鬧非凡的氣氛，感染許多家庭席地野餐，放鬆享受這場戶外大型派對。

家裡有特殊孩童，父母乘載的壓力非一般人能夠想像，愛奇兒（Angel）是天使家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號！根據統計，台灣平均每100個孩子中有6～8個是特殊兒，這些家庭高達50%的父母罹患憂鬱症，當中有30%的比例曾有過自殺念頭。外界看待這些家庭，第一眼通常關注身心障礙者本身而忽略背後支撐照護的角色「父母和手足」，經年累月的經濟壓力與旁人過度關心，使他們心力憔悴，慢慢蜷縮躲進自己的世界，害怕與社會人群接觸。

▲▼愛奇兒公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲336愛奇兒家庭日台北場吸引超過千名人次參與，家長們參與團康遊戲十分熱絡。
▲▼愛奇兒公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲「父母先走出來，孩子才有希望」天使心家族基金會的媽媽劉馥華，上台分享生命小故事。

「我的孩子和其他人不一樣！」家裡有特殊兒的父母時常喘不過氣，取捨之間還得辭去全職工作，付出體力精力，全時間24小時的照顧陪伴，獨自面對心裡問題。加入天使心家族基金會的八年的劉馥華，因女兒行動不便需要坐輪椅，每回外出像是場硬仗，焦慮與不安只能拼命往肚子吞，每當家人問起孩子，她只能避重就輕，根本不知道如何回應。

她談到，有一次帶著女兒到停車場牽車，因電梯發生問題，手忙腳亂一陣子決定從1樓走到地下室，「女兒用助行器慢慢走，走得好慢。」她回憶，當時冒出一位先生突然把輪椅抬起來，陪伴他們走樓梯，不時給予言語肯定，往返的人朝見狀也停下腳步，替這對母女加油打氣，當周遭的路人向她鼓勵歡呼，劉馥華的緊張感就隨著女兒緩慢的步伐鬆懈下來，因為感受到旁人的溫暖接納，回想起來她心中仍有滿滿感謝。

▲▼ 愛奇兒公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

天使心家族社會福利基金會副執行長蕭雅雯表示，基金會某次舉辦的主題課程是她第一次見到馥華，「那天，這位媽媽安靜地躲在柱子後面。」雖然有需要，但不希望被看見，寧願默默待在角落當個隱形家長。參與課程之後，馥華第一年帶著孩子參加336家庭日，終於鼓起勇氣邀請親戚一起同行，沒勇氣說出口的真相，希望用行動來表達，給自己和孩子機會，原本擔憂外界的異樣眼光，沒料到家人卻給予滿滿的鼓勵回饋，讓她更有勇氣迎接未來漫長的道路。

另外一位媽媽陳郁芬，兒子祥祥已經是八年級的國中生，但心智年齡不到3歲，外表也只有小學四年級的模樣，曾經想努力地改變兒子，做足各種努力與復健，結果卻不如預期，茫然的她感挫折又疲憊，直到參加天使心家族舉辦的活動，練習在團體中互相扶持，家長彼此交流分享才重新獲得能量「接受孩子原來的樣子，才是改變的開始！」鼓勵愛奇兒的家長不要放自己，學習敞開心房。

▲▼愛奇兒公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲國防部支持公益、關懷弱勢，虎嘯部隊戰技操演讓現場歡呼連連。

每個人被創造都是獨一無二！天使心家族社會福利基金會副執行長蕭雅雯表示，接納的前提是瞭解，從2010年發起「336愛奇兒日」宣導社會大眾理解特殊家庭，實質是幫助這群父母敞開心胸、融入社會，在團體裡面抒發心情，因為「父母先走出來，孩子才有希望。」用行動來告訴他們並不孤單。

第10屆台北大安森林公園「336愛奇兒家庭日」超過千人熱情參與，活動在國軍的精彩表演下熱鬧開場，整合三軍虎嘯部隊、空軍樂隊等演出，演奏小丸子主題曲時，現場還有小朋友跟著音樂旋律搖擺；吉祥物小空與小樂一出動，許多愛奇兒家庭立刻排隊上前合照，笑開懷的擺POSE與大型人偶擊掌拍手；緊接著愛奇兒家庭與一般家庭的團康遊戲、愛心傳球、蘋果劇團更是讓現場氣氛High爆，儘管午後飄著細雨，撐著傘的人潮也不斷湧進音樂露台區，活潑俏皮的家庭互動讓現場民眾倍感溫馨。

▲▼ 愛奇兒公益活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲國防部人氣吉祥物的舞台魅力驚人，吸引現場小朋友爭相合照。

「天使，好久不見！」336愛奇兒家庭日，每年選在3月的第3個星期六舉辦，今年計畫在台灣募集到5萬位友好天使，只要以實際行動加入FB臉書社團響應，呼籲社會大眾透過正確的認識，理解、接納、支持4步驟，並幫助他們走出戶外，成為愛奇兒家庭換氣的第一步。

►►天使心家族社會福利基金會

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