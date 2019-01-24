AIA大使貝克漢簽名球7500競標　同曾雅妮球衣助愛奇兒家庭

▲AIA友邦人壽二手市集愛心義賣，其員工得標搶下貝克漢與熱刺球員簽名足球獻愛心。（圖／AIA友邦人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

AIA友邦人壽員工在一場義賣會中，從起標價3千元喊起到7500元，搶得貝克漢簽名球，台灣高球好手曾雅妮也捐出簽名球衣贊助天使心家族福利基金會。

貝克漢是友邦全球品牌大使，他簽名的2顆足球與世足賽金靴獎得主英格蘭隊隊長凱恩、冠軍隊伍法國隊隊長尤里斯、熱刺全體隊員的簽名T-Shirt與足球與高球好手曾雅妮簽名T-Shirt、藝人阮經天潮鞋等物品，於AIA友邦人壽福委會舉辦「二手市集愛心義賣」開放競標，員工捐出家中閒置但九成新的物品當作義賣物，包含小家電、書籍、健身用品等，所得金額逾4.5萬元，全部捐給天使心家族社會福利基金會。

▼二手市集愛心義賣活動所得款項，全數捐贈天使心家族基金會。（圖／AIA友邦人壽提供）

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，2018年開始和天使心家族社會福利基金會合作，推出「愛的接力幫」活動，希望號召更多人重視家有身心障礙者愛奇兒的照護家庭的問題，不僅長期參與半日喘息營之志工活動，更響應薪水定期捐，希望協助這些家庭有更多喘息機會與空間。

友邦保險控股在亞太區內18個市場，包括香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、紐西蘭、澳門、汶萊和柬埔寨擁有全資的分公司，以及斯里蘭卡附屬公司的97% 權益、印度合資公司的49%權益與緬甸代表處。其台灣分公司AIA友邦人壽也長期與東森保代合作，推廣失能扶助險等相關人身保險商品。