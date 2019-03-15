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我們是友好天使！五都市長力挺愛奇兒　316邀大家一起站出來

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▲五都市長聯合力挺愛奇兒，配合拍攝「336愛奇兒家庭日」宣傳影片，3/16(六)邀市民一起友好站出來。

生活中心／綜合報導

邀請市民朋友站出來！台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲與高雄市長韓國瑜帶頭成為「友好天使」，五都市長首次齊聲呼籲市民在週六(16日)一起響應336愛奇兒家庭日活動，以行動支持天使心家族推動的「友好天使，好久不見」的運動，希望號召5萬人共同幫助愛奇兒家庭。

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）  

▲五都市長首次齊聲呼籲市民在3/16(六)一起響應336愛奇兒家庭日活動，希望號召5萬人共同幫助愛奇兒家庭。（圖／記者李忠憲攝）

提倡「父母先走出來，孩子才有希望」的天使心家族社會福利基金會，長期致力關懷身心障礙家庭，並從2010年起，訂定每年3月的第3個星期六為「336愛奇兒日」，透過舉辦各式活動，讓大家更認識與支持愛奇兒家庭，週六(16日)在台北「大安森林公園」、桃圖「陽明運動公園」、台中「豐富公園」、台南「台南市政西拉雅廣場」、高雄「高雄市勞工公園」舉辦「336愛奇兒家庭日」，除有溫馨精彩活動外，現場更可索取「友好天使」徽章，一起成為友好天使。

▲▼天使家族第九屆愛奇兒日。（圖／記者周宸亘攝）

▲天使心家族社會福利基金會將每年3月的第3個星期六定為「336愛奇兒日」，透過舉辦各式活動，讓大家更認識與支持愛奇兒家庭。（圖／ETtoday資料照）

為讓更多民眾了解336活動，五都市長配合拍攝宣傳影片，在影片中表示「所有的身心障礙兒都是天使，我們稱為愛奇兒」、「讓我們所有的好朋友一起認識、理解、接納所有的愛奇兒家庭」、「3月16日邀您一起來遇見愛奇兒天使」、「讓我們的城市有愛更有包容」，邀請市民用行動展現對愛奇兒家庭的友好，讓用友好的力量來幫助愛奇兒家庭得以喘息，幫助他們從照顧的身心壓力中走出來，不再有生命的悲劇。

▲ 行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會，讓執行長林照程感動落淚 。（圖／記者賴君欣攝）

▲「336愛奇兒家庭日」除有溫馨精彩活動外，現場更可索取「友好天使」徽章，一起成為友好天使。（圖／記者賴君欣攝）

五都市長高呼「我們都是友好天使」，邀請台北、桃園、台中、台南、高雄的市民朋友在週六(16日)站出來，一起響應行動加入成為「友好天使」，打造一個友善愛奇兒家庭的社會，讓爸爸媽媽帶愛奇兒出門不再是件困難的事，從友好包容愛奇兒家庭開始，向全社會推動友好包容運動，讓友好運動形成一股風氣，也使這個社會更加溫馨。

▼打造一個友善愛奇兒家庭的社會，讓爸爸媽媽帶愛奇兒出門不再是件困難的事 。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）

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關鍵字：愛奇兒,愛奇兒家庭,身障,市長,友好天使,天使心家族,家庭日

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