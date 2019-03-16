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六堆運動會內埔開幕　23輛哈客車隊進場吸睛

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▲▼內埔六堆運動會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲六堆運動會今天在內埔鄉開幕，哈客車對進場，相當吸睛。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有大武山下的小奧運之稱的第54屆六堆運動會，16日在屏東縣內埔國中開幕，來自高、屏兩地六堆鄉區的選手齊聚一堂，副總統陳建仁也特別南下為運動會加油打氣。

▲▼內埔六堆運動會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼副總統陳建仁（中）南下參加六堆運動會開幕。

▲▼內埔六堆運動會。（圖／記者陳崑福翻攝）

開幕典禮由12個鄉區選手以創意的方式進場，將各地的特色及物產，以各種不同的造型妝扮隊伍，熱鬧非凡。今年的承辦單位-內埔鄉公所由鍾慶鎮鄉長騎乘重型機車帶領著23輛哈客車隊進場，更是讓現場參與的氣氛嗨到最高點。

活動由內埔在地的藍衫樂舞團、三間屋樂坊、內埔國小、富田國小棒球隊、內埔國中田徑隊、傳龍武學及唐采舞蹈團所帶來的主題樂舞演出-六堆好運翻轉內埔，將客家族群自唐山過台灣的歷史、六堆義勇軍的征戰及台灣唯一祭祀韓愈的昌黎祠以大型歌舞劇的方式演繹出來。

另邀請到內埔知名的歌手康雷與其子李建軒共同演唱客家雄風，代表著薪火相傳的意義。最後再以現代熱鬧的大會舞蹈-客家雄風及擊響戰鼓，激勵現場所有運動員。

內埔鄉鍾慶鎮鄉長表示，這次運動會合傳統及現代，把六堆運動會的文化精神，進行最精采的呈現。今明兩天的活動，除有客家文化的藝文及原創音樂晚會等表演，更有在地小農、台灣之光的可可產業及豐富農產品在主活動會場展售，藉由精彩刺激的運動比賽，讓鄉親看見內埔，看見客家。詳情可上屏東縣內埔鄉公所粉絲專頁查詢。

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關鍵字：2019,屏東,內埔,六堆運動會

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