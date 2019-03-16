工人墜樓「老闆開保時捷」送醫　偽稱他自撞電桿亡…怕變凶宅

▲內埔這處工地，發生工人死亡，謊報車禍，被檢警追查戳破。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一處興建中的建築工地，3月14日早上10點多，發生19歲郭姓工人死亡案，一開始工頭供稱死者是車禍自撞，檢警驗屍後認為死亡不單純，調閱監視器，發現工頭說謊，死者陳屍地點就在工地2樓陽台，現場血跡曾被清洗過，和業者以保時捷載死者就就醫，沾到車內的血跡相符，戳破對方謊言。

▲警方在工地現場採證。



檢警懷疑業者可能害怕工安意外傳出，影響未來銷售，才謊稱是車禍造成，檢方依業務過失致死等罪嫌帶回建設公司老闆及工頭、工人等5人，訊後諭令各20萬元交保，縣政府勒令工地停工。



警調查，郭姓工人從工地墜樓受傷後，建設公司老闆以保時捷轎車，載往醫院就醫。醫師檢查發現，19歲郭姓工人多處外傷，骨盆、頭顱嚴重出血，經急救無效。

警方獲報，懷疑相關人員說法，報請檢察官展開偵辦；依據死者傷勢研判，不像車禍造成，更像是墜地引發，經調閱監視器查看，發現他在建案的5樓掉下，撞擊2樓陽台，1樓地板也有工具掉落撞擊痕跡，2樓地板被清洗過，採證地板血跡與和送醫保時捷內的血跡相符，懷疑是工安意外，卻被謊稱是生前騎機車自撞變電箱。

警方傳訊建案老闆及工頭、工人5人到案，訊後依業務過失致死等罪嫌送辦；有工人改變原先車禍造成說法，坦承死者在工地工作墜樓受傷。

死者阿嬤獲悉愛孫死亡，相當難過，她說， 「孫子很乖，沒想到去工作，就沒了，很會心痛。」還好檢警查出真相，還給郭的家人一個公道。

屏東縣政府勞工處副處長謝明章表示，業者可能擔心工安意外，會被勒令停工調查，影響工期，才編造是車禍發生。不過，縣府獲悉已勒令停工，展開調查。