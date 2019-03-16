陸戰隊每天200人助收洋蔥　專家推算後：會造成嚴重影響

▲海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島的洋蔥助收，一直是「軍愛民」的最佳代言。（圖／翻攝自恆春鎮農會）

政治中心／綜合報導

海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島的洋蔥助收，一直是「軍愛民」的最佳代言，雖然引來月薪近4萬軍人當免費農工的負評，但海軍陸戰隊第99旅15日起仍展開為期45天、每天200人的義務助割洋蔥的任務，為蔥農省下千萬工資。對此，有專家認為，志願役官兵不應當免費勞工。

台海安全研究中心主任梅復興16日在臉書表示，今年度放假，國定假日加週休二日，共115天，實際工作日數只有250天，假設部隊助收42天，那就相當於實際工作日數的6分之1，也就是說，參與助收的官兵今年中有相當於2個月的時間無法從事其本務的工作，對戰備、訓練或裝備維護會造成嚴重的影響。

梅復興指出，從另一個角度來看，假如國防部宣稱這不至於影響戰訓本務，那就可依邏輯推論這支部隊少了6分之1的人也不會有任何關係，換句話說，理論上這200人裁掉6分之1，相當於一個排的人數)，難道也不會影響戰訓本務嗎？

梅復興推算，那乾脆把這些「冗員」裁掉，用省下來的錢僱勞工幫忙採收不就得了，事實上，因為志願役募兵的每名士兵每年基本人事費用約50萬元，還不包括其他成本，裁減33人每年約可節省至少1700萬元，而僱用採收工每人每天才1300元，200人42天也只需要1100萬元，政府還可倒賺600萬。

梅復興提到，這個邏輯推論基本上無懈可擊，但事實上33名陸戰隊戰士跟200名臨時僱工是不能畫上等號的，志願役官兵也不應該被當成免費勞工使用，姑且不談軍人的專業任務、尊嚴地位或功能價值，他們既非「免費」，甚至也不是「廉價」的；社會與政府必須積極學習以更成熟和理性的態度來看待問題，並尋找最具效益的解決方案。