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社會 社會焦點 保障人權

低頭撿手機撞死人辯「撞到電線桿」　態度不佳法官重判

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▲▼屏東地院照 。（圖／記者陳崑福攝）

▲陳婦駕車為撿掉落手機，撞死路人逃逸，辯以為撞到電線桿，被屏東地院重判。（圖／記者陳崑福攝，資料照片） 

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓婦人，駕駛自小客車為撿掉落在副駕駛座的手機，致車輛偏移走路的王姓男子受傷，跌落水溝死亡，她肇事後逃逸，隔天還坐計程車上班；警方找上門，她辯說以為撞到電線桿，致未下車查看，屏東地方法院以她犯後態度不佳，依過失致死等罪將判處有期徒刑2年8個月，全案還可以上訴。

判決書說，陳姓婦人，於2018年10月21日凌晨3 時15分前，駕駛自小客車行經屏東縣里港鄉里中路附近，為撿拾掉落在副駕駛座腳墊上的手機，往左偏離原車道駛向對向車道，王姓男子剛好走在路上，被她駕駛自小客車撞及，跌落路旁排水溝內，造成頭部與顱骨骨折等多處受傷，她肇事下後未下車查看，駕車返家，將車輛放入家裡車庫。

警方於隔天中午12時許，協同王姓被害人的郭姓友人在肇事地點的排水溝內尋獲王男，惟他已死亡，警方調閱案發現場附近沿線監視器錄影畫面，查出她涉案，檢方依過失致死罪起訴。

法官審理，陳婦說，當時她覺得左邊有撞到東西，「我聽到碰一聲後，路很黑，我是下車站在我車旁邊查看，確定我車輛左側是擦撞到電線桿」；後來又改說，「我當時沒有下車，因為 三更半夜我一個女孩子不敢下車，但有搖下車窗查看，只看到附近有電線桿而沒有看到人」。前後矛盾

法官查出，她肇事後，第兩天還搭計程車從原路去上班，將車輛放置家裡車庫；何況如撞及電線桿，駕駛座前方的擋風玻璃不可能出現蜘蛛網狀破裂，依經驗應是撞及物體摔落造成，顯見她犯後態度不佳，依過失致死等罪判處有期徒刑2年8個月。

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關鍵字：屏東,里港,過失致死,電線桿

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