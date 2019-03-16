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社會 社會焦點 保障人權

喵星人綁車拖行網友怒吼肉搜　車主到案：我沒養貓也沒虐貓

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記者陳崑福／屏東報導

15日深夜，黃姓網友在《我要當流浪動物義工救援團隊》臉書貼出一張轎車後方拉線拖貓的虐待動物照片，引來網友怒吼。屏東縣內埔警分局根據車牌找到車主，車主否認有虐貓情事，警方目前還未找到他虐貓事證，已調閱沿線監視器深入追查，並在16日傳喚這名車主到案進一步釐清案情。

▲▼ 內埔虐貓 。（圖／記者陳崑福攝）

▲《我要當流浪動物義工救援團隊》臉書社團昨晚有網友貼出這張虐貓照片，引來網友怒吼。警方找到車主，車主否認有虐貓行為。（圖／翻攝自《我要當流浪動物義工救援團隊》）

內埔警分局龍泉派出所說，15日深夜有民眾報案，指一輛轎車後方拉線拖貓，有虐待動物行為，且案發地點在龍泉地區，警方據報展開調查，發現車主是住在屏東市的50多歲劉姓男子。

警方凌晨4時找到劉男；他否認駕車拖貓的行為，並表示，昨晚8時許去內埔鄉龍泉地區找朋友後，駕車回家，途中有發現有人騎機車疑似在追他，因不清楚對方來意，感到害怕，他沒停下；到家時，也沒有發現車子異狀。

警方查尋該部轎車的車後方，未見有綁貓繩及貓，也未發現血跡，查訪得知，劉男家中養一隻老狗，但未養貓，他懷疑會不會有人對他惡作劇。

警方指出，目前只有網路的這張照片，為釐清案情，已調閱這輛自小客車行經路線周遭監視器畫面，過濾其中疑點，深入追查。。

屏東縣農業處說，若查出虐貓行為，可依《動物保護法》第25條規定，處2年以下徒刑或拘役，併科新台幣20萬元至200萬元罰款。將等警方調查出爐再做處理。

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關鍵字：自小客車,綁線,虐貓,內埔

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