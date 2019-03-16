士官退伍洪進麟與護理師潘婷毓夫婦　種出完美酸甜比例鳳梨

▲洪進麟、潘婷毓夫婦種出完美酸甜比例的鳳梨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮46歲洪進麟2年前軍中退伍，租了1.5公頃種鳳梨，以自然成熟方式採收，每顆鳳梨大小在1.5斤上下，以中果型銷售市場，很受消費者喜愛。其擔任護理師的老婆潘婷毓也利用假日來幫忙，一起打拚。

夫妻兩人，雖都沒有務農的背景，但洪進麟對農業有興趣。他說，退伍後曾短暫到國外農場工作，國外農地面積大，耕農較粗放，農產品質比不上台灣的精緻農業。

由於欠缺農業知識，洪進麟到高雄農改場研習相關的農業課程，用在鳳梨的栽培管理上非常適合，其妻潘婷毓則利用時間到屏東農業大學上課，學習農業經驗。

他們栽種鳳梨種在潮州新埤一帶，靠近沿山公路兩旁，而種鳳梨門檻雖然較低，但要注重排水及肥培管理，分批摧花，結果期錯開，採收時避免人力不足問題，全部1.5公頃分成4批，不像別人果園一次採清，而是分3次採收，成熟時才採收，自然成熟，自然香甜，減少肉果聲的出現，每顆鳳梨大小在1.5斤上下，很受消費者喜愛。

潘婷毓從事護理師9年，很支持先生從事農業，因此平常工作雖很忙，但有空就到田裏幫忙施肥採果。她說，上班是行政工作，下班則當農婦，但上班時太累，下班到田裏工作變成舒展身心的好場域。

農糧署南區分署長姚志旺表示，今年氣候關係，鳳梨有提早熟成現象，但現在吃鳳梨正是最佳時候，尤其洪進麟種出的鳳梨甜中略帶微酸，完美酸甜比例，符合真正鳳梨美味。