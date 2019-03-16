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預拌車撞進烤鴨店　店家「掛爐正常運作」淡定繼續賣：損失慘重

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▲▼ 預拌車撞進仁武烤鴨　店家淡定繼續賣 。（圖／記者洪正達攝）

▲烤鴨店老闆感嘆，損失相當慘重。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

有一輛水泥預拌車16日中午因不明原因，突然撞進高雄市仁武區一間知名烤鴨店，造成現場有多人受傷，現場一片混亂。此外，根據最新畫面曝光，撞擊當時現場還有20多人在排隊，相當驚險，有趣的是，由於這間烤鴨店實在太夯，撞擊一瞬間過後，竟然又有不少民眾回過頭來繼續排隊。

整起事故發生在16日中午，當時水泥預拌車從鳳仁路往澄觀路方向，行經麥當勞前護欄失控，先撞7台路邊機車，再繼續往前撞停在超車場內的白色自小客車，接著撞斷護欄撞進烤鴨店，直接撞上當時正在等待買烤鴨的白色自小客車，導致車內的駕駛、乘客受傷，加上水泥車駕駛也受傷，共計3人受傷。

▲▼水泥預拌車撞進高雄仁武知名烤鴨店。（圖／記者吳奕靖攝）

▲現場一片狼藉。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，根據監視器畫面顯示，撞擊一瞬間相當驚悚，現場20多名民眾驚險奔逃，不過在撞擊結束後，由於這間烤鴨店實在太過知名，許多民眾看危機已排除後，又紛紛回過頭來排隊，現場一樣大排長龍，而店家掛爐仍正常運作。此外，老闆表示，損失慘重難以估計，可能要休息好幾天，東西都壞掉了！當下店裡客人很多，大家都嚇到了。

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關鍵字：仁武烤鴨,烤鴨

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