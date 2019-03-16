「只能報廢了！」元旦剛歡喜牽新車　被撞進烤鴨店屁股開花

記者洪正達、洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄仁武頗負盛名的「仁武烤鴨」，16日中午一輛停在店旁的休旅車，突遭水泥預拌車推撞進店裡，因時值中餐時間，不少顧客受到驚嚇，所幸僅3人輕傷送醫，並無其他重大傷亡，休旅車駕駛無奈的表示，元旦才剛牽的新車變成一團廢鐵「只能報廢了」。

▲仁武烤鴨16日中午，顧客車輛遭一輛水泥預拌車推撞入店內。（圖／記者吳奕靖攝）



▲休旅車是張姓女駕駛的謀生工具，元旦才剛牽車，如今卻成了一團廢鐵（圖／記者吳奕靖攝）

仁武烤鴨是高雄相當知名的店家，平時除了大派長龍外，即便外帶平均都要等上1小時以上，不過就在16日中午，一輛行駛在鳳仁路的水泥預拌車突然掠過一旁的麥當勞，在撞進仁武烤鴨停車場後，將一輛車上仍載有乘客的休旅車推進店內，當場造成所有人驚嚇外，共波及3輛汽車、7輛機車，其中休旅車副駕上的游姓女乘客（28歲）、預拌車蔡姓駕駛（68歲）、排隊等烤鴨的蕭姓女童（15歲）等3人輕傷送醫。

轄區警方到達後，立即著手進行處理，預拌車蔡姓駕駛已排除酒駕，但詳細的肇事過程仍在調查中，但鴐駛休旅車的張姓女子無奈的表示，自己平常開出租包車為業，今年元旦才剛歡喜牽車，但卻在今天被預拌車撞成一堆廢鐵，直說「怎麼修？直接報廢吧！」

此事件中，另一個倒楣的苦主就是烤鴨店了，除了造成顧客驚嚇外，劉姓老闆也無奈的表示，下午將預備好的烤鴨輛賣完後就要關店整修，看到自己一手打拼的店鋪變成這個模樣，除了不捨還是不捨，他也滿懷歉意的向外界表示「目前要關店整修，請各位好朋友耐心等待」。

▲▼店家的烤鴨備貨量在車禍發生後仍要需邁完畢才能關店整修。（圖／記者洪正達攝）

▲車禍發生後，不少民眾仍在排隊買烤鴨。（圖／記者洪正達攝）