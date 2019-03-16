車頭整個炸裂噴飛！　男「租小牛出遊」過彎自撞護欄...維修費GG了

▲藍寶堅尼自撞護欄。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

地方中心／宜蘭報導

北宜公路16日上午8時許發生一起藍寶堅尼自撞事故，當時駕駛鄭姓男子疑似因為轉彎操作不當，才會不慎撞上護欄，所幸沒有造成人員傷亡，但悲慘的是這台藍寶堅尼車頭已經嚴重爆裂，而這台車還是租來的，未來恐怕得賠上不少維修費。

從畫面中可見，強大的撞擊力道讓綠色的藍寶堅尼車頭幾乎全毀，板金也脫落不少。據了解，鄭男是租車外出遊玩，卻不慎慘撞。此外，警方表示，鄭男並沒有酒駕的情形。

據了解，該藍寶堅尼是Huracán RWD Coupè，新車要價1258萬，但經這麼一撞後，車輛殘值恐怕不到600萬，因此民眾認為，未來可能會維修，將直接報廢。

Huracán RWD Coupè小檔案 資料來源：u-CAR

售價：1258萬

排氣量：5204c.c

引擎型式：V型10汽缸

最大馬力：580 ps／8000 rpm

最大扭力：55.1 kgm／6500 rpm

傳動方式：後輪驅動

變速系統：七速自手排

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