2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

▲香港保安局局長李家超13日下午出席離島區會議。（圖／翻攝自「香港特別行政區政府」，下同）

大陸中心／綜合報導

香港特區政府保安局局長李家超昨（13）日下午出席離島區會議。在會議結束後，他針對爭議不斷的「修訂《逃犯條例》」做出回應，在諮詢的這段期間內，收到了大約4500個意見，「這些意見當中約有3000個支持修訂條例、1400個則持反對看法」。

統整所蒐集到的4000多個意見，香港保安局指出，支持的理由包括「修定條例是公義做法」、「不希望香港淪為逃犯躲避法律責任的地方」、「確保人民不受逃犯帶來的安全威脅」、「台灣殺人案必須先處理」等等；而反對意見則大多是表達對大陸司法制度的看法，以及害怕當局會以政治為由移交逃犯。

在這些反對意見中，針對有商界擔憂，在營商中會不自覺地免除一些經濟犯罪，李家超對此強調，「一定是要有相同犯罪的原則，一定要有犯罪意圖，不會因為錯漏而變成犯法，而要去移交逃犯。」

▲對於修訂《逃犯條例》的爭議，李家超表示「會重視正反雙方意見」。（圖／翻攝自「香港特別行政區政府」）

據悉，香港保安局2月12日向立法會「保安事務委員會」提出「引渡中國條例」，包括《逃犯條例》與《刑事事宜相互法律協助條例》修法，並獲立法會親中共議員的全力支持，引起兩岸三地關注。至於為何不優先處理台港間的引渡條例，李家超則說，台灣殺人案暴露本港得制度有缺陷，須確保未來可處理來自另外一個司法管轄區的逃犯。

台灣殺人案已經發生，李家超舉例，假如牽涉到侵犯、殺人、械劫案等等這些情況，倘在3個月後又再次發生，當局都必須要面對，「身為保安局局長，必須接受這個我處理不了這種嚴重罪行的事實。」他也提到，「政治不應超越於公義之上，本港會和台灣商議，努力達致成事」。

除此之外，李家超強調，「修訂條例是參考國際移交逃犯做法，必須在雙方都構成刑事罪行才會作出移交」，不過參考聯合國的相關移交逃犯範本，新的引渡機制不適用於政治、種族、宗教等案件，對犯人在審訊過程中較為不利。他重申，「目前雖然沒有最終決定，但還是會重視正反雙方意見」。

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