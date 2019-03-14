保護知識產權優先　川普：美中貿易協議談成機率高

▲川普與習近平至今尚未確定下一次高峰會日期。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平原定，最快本月中旬會在佛羅里達州的「海湖莊園（Mar-a-Lago）」舉行高峰會，但日期至今尚未確定。川普13日於白宮向媒體表示，他認為談成中美貿易協定的機率很高，不過「不急於談成，一切以保護知識產權為優先」。

根據《路透社》報導，川普在白宮公開對媒體表示，「與中方達成協議的機率非常高」，部分原因是因為美國對大陸產品的關稅措施，導致對方損失慘重，因此才希望能夠達成協議。他更直言，習近平看見「川金會」沒有達成和平協議，或許也會擔心此次峰會同樣沒有結果。

經過幾次協商後，川普信誓旦旦地說，「席主席應該也慢慢發現，我就是那種，在覺得協議達不成的情況下就會走人的人。」不過他也強調，習近平不希望這樣的事情發生，而事情一定會進展得很順利，就等著確定具體日期，「我不著急，因為我希望協議是對的，必須是對我們有利的。」

同時川普也表明，貿易協議中必須要包含保護「知識產權」一項，希望能與習近平面對面會談，雙方共同喬定協議細節。他提到，「我們能夠先完成協議再來簽署，又或者可以在協議快要完成時，再來細談一些最後的重點，而我比較傾向於後者的做法。」

據悉，在美中貿易第三輪談判時，川普口中的竊取智慧財產權、強迫美企技術轉移等議題，雙方都未取得重大進展。原本川普想在中美關稅停火期限3月1日前與習近平會面，但因為要先出席「川金二會」，兩場高峰會的時間太過接近，所以才無法做如此緊密的安排。