背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

▲9歲男孩跳下的地方。（圖／翻攝自《北京時間》，下同）

大陸中心／綜合報導

江蘇省句容市御東國際住宅區樓下12日發現一名9歲男孩屍體。據悉，這名就讀華陽實驗小學的王姓男童是為了逃避處罰，所以選擇從17樓跳下自殺；在這之前他還留下了一封遺書坦承，「我前天把學校玻璃撞碎了。」整起事件的具體原因警方正進一步調查中。

句容市華陽街道派出所12日7時接到通報稱，禦東國際6期83棟發生有人員墜亡，隨後警方便立刻趕往現場。綜合陸媒報導，王姓男童在墜樓前留下了一封遺書，內容中還有許多拼音及錯別字。他寫道，「奶奶，我前天把學校的玻璃撞碎了，我知道要處罰，所以我跳樓了。」

▲男童留下的遺書。

據悉，王姓男童知道自己撞壞了學校的玻璃心中忐忑不安，再經過六、日兩天的思考後，仍然沒有勇氣把實情告訴奶奶。他週一（11日）回到學校沒錢處理賠償，放學時又不敢告訴奶奶，經過徹夜的內心掙扎與煎熬，最後選在周二（12日）上學前，背著書包從17樓跳下自殺。

對此，句容市教育局表示，教育部門會全力配合警方，具體原因還在調查中。男童跳樓事件近日也在微博傳開，網友紛紛心痛表示，「小孩子的心智不成熟，家長一定要注意多溝通、多了解孩子」、「傻孩子，這麼小的一件事不至於啊」、「可能小男孩平時的壓力不小吧」、「是不是老師說了什麼」。

▲具體原因目前警方還在進一步調查中。

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