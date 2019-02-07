新北走春賞鳥路線多　動保處籲「不接觸、不餵食、不驚嚇」

▲ 新北走春賞鳥路線多，動保處籲遵守賞鳥守則。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市有許多賞鳥地點都是很熱門的聚會景點，民眾賞鳥時，要注意不能作勢驚嚇或任意餵食的行為，請務必輕聲細語，切莫動作太大或太靠近野鳥，以避免候鳥受到驚嚇。動保處提醒民眾，賞鳥時，務必遵守不接觸、不餵食、不驚嚇等「三不原則」，切勿為了取得盡善盡美的照片，而以非法誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法受罰。

隨著農曆春節的到來，氣溫明顯轉涼，許多冬候鳥在此時會過境台灣，每當有民眾發現候鳥出現在新北各賞鳥熱點，如淡水金色海岸、挖子尾自然保留區、八里觀音山、萬里野柳、新店灣潭等，在社群媒體上分享賞鳥影像，隨即受廣大迴響，吸引各地愛鳥人士紛紛前來攝影。

新店灣潭周遭林相保有原始狀態，河流廣闊、魚類資源豐富，每年10月到隔年4月，可見全台少見過境的魚鷹，在此停留獵捕魚類。金山區每年也因當地生態資源豐富，而吸引黑面琵鷺過境時短暫駐足。另外，淡水金色海岸也是交通便利最容易到達的賞鳥地點，在此時正可以觀察到較常見狀似鴛鴦的雁鴨科鳥類、像白鷺鷥的鷺科鳥類、與田間偶見紅冠水雞同科的秧雞科鳥類、嘴巴彎曲造型奇特雙腳很長的鷸鴴科等冬季候鳥於此覓食。

▲ 新北市動保處設置禁止騷擾野生動物告示牌。（圖／新北市動保處提供，下同）

動保處表示，為維護野生動物生態，除呼籲禁止騷擾野生動物，更提醒鳥友注意野生動物保育法相關規定，請民眾在賞鳥之餘，務必遵守法律，切勿為了取得盡善盡美的照片，而以非法誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法。

農業局長李玟表示，新北市地形豐富遼闊包含山林、河岸，河口與都會區，自然生態豐富，民眾應以平常心看待野生動物遷徙，市政府會積極保育這些遠到而來的訪客，同時也需仰賴民眾配合，尊重野生動物的生活環境，維護自然生態。

另外，依據野生動物保育法第18條規定，任何人均不得騷擾保育類野生動物，呼籲賞鳥民眾遵守「三不」原則，不接觸、不餵食、不驚嚇，有任何疑問可洽動保處專線（02）2959-6353，讓你我共同為野生動物保育盡一份心力。

▲ 新店灣潭拍攝魚鷹的「大砲」陣。

▲ 拍攝候鳥的偽裝帳篷。