剛領養就用機車拖狗！小黃「腳掌見骨」噴血...一群人追喊要阿伯停下

地方中心／宜蘭報導

宜蘭一名阿伯16日剛從防疫所領小黃狗回家，沒想到竟將狗狗綁在車後面，讓牠沿路跑；狗狗半路因體力不支倒地，就這麼被拖行一段路，造成腳掌皮開肉綻見骨。對此動保團體已經接手小黃狗、防疫所也將依《動保法》對阿伯開罰。

▲小黃狗一臉驚恐，一旁的人看到都快心碎。（圖／翻攝自台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會，下同）



動保團體指出，宜蘭阿伯（82歲）剛把小黃狗領養出來，接著就把牠綁在摩托車後方拖行，被路上看不下去人攔下後，居然還沒有悔意，打電話向家人告狀「一群人對我大小聲、態度很兇」，言談中推卸責任表示是所方要他這麼綁狗的。

▲一群人在後面狂追阿伯，要他停下。



之後所方人員到場處理，認為阿伯並不是蓄意虐待狗狗，考量阿伯年紀大，會再評估狗狗的傷勢再來決定是否開罰、將狗收回。不過這讓動保團體相當不滿，「過失傷人都有罪刑，這個所謂無心虐狗，卻一路拖行造成狗狗重傷，還堅持不認錯的阿伯，可以無罪嗎？大家覺得，他還有資格養狗嗎？」他們希望阿伯能夠被列入黑名單，勿再將狗送回阿伯手上。

對此防疫所指出，所方絕對不可能建議民眾這樣綁狗，因《動保法》中就有明文規定飼主不得以汽、機車牽引寵物，若飼主屢勸不聽或情節重大，所方將逕行沒入。

▲小黃狗傷勢嚴重。畫面經變色處理。



目前小黃狗已經被安置在藝人楊懷民與友人共同成立的「台灣莉丰慧民V關懷動物協會-飛翔蜜境」，後續所方也將約談阿伯，並依據《動保法》對他開罰。

【更多新聞】

診斷證明被寫「陰道搔癢」！女導遊爆氣狂吼：You Fucking...大鬧急診



才進圖書館1hr！停好的車「被拖出格子」赤裸丟馬路 百人氣喊：我也遇過



雲林男負氣「離家打拚13年」！ 來不及見母親最後一面痛哭：我不孝