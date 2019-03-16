　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／估獲5萬票就當選！　鄭世維票數持續落後余天

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼三重立委補選鄭世維開票現場，支持民眾聚集關心。（圖／記者林敬旻攝）

▲三重立委補選鄭世維開票現場，支持民眾聚集關心。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿、羅婉庭／新北報導

第9屆立委新北市第3選區補選今（16）日投開票，由國民黨候選人鄭世維、民進黨候選人余天、無黨籍候選人蘇卿彥「三腳督」。若以往年補選的投票率落在3至4成計算，得票衝過約5萬即可自行宣布當選。自傍晚4時開始開票後，鄭世維票數持續落後余天，現場支持者也緊盯總部外電視牆上的票數統計。

國民黨候選人鄭世維在三重正義北路的總部中午過後即湧入大批媒體進駐，工作人員也緊鑼密鼓演練晚上4時過後開票、報票流程，內部貼上一整面195個投開票所的計票牆。下午4點開票時，支持者陸續湧入總部，並且緊盯總部外電視牆上的票數統計。

新北市選委會統計，三重選舉人數統計為26萬1154人，共195個投開票所，選舉結果可望在今天晚間6時前出爐。若以往年補選的投票率落在3至4成計算，得票衝過約5萬即可自行宣布當選。

此外，在競總現場的鄉親指出，三重也有一個關鍵指標的「章魚哥」里，叫作「過田里」，2018年九合一選舉時，國民黨侯友宜、民進黨蘇貞昌在這個里所開出來的得票率，和最後整個新北市得票率非常接近，所以「過田里」的投開票情況很受矚目。

▲▼三重立委補選鄭世維開票現場，支持民眾神情凝重。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼三重立委補選鄭世維開票現場，支持民眾聚集關心。（圖／記者林敬旻攝）

►►316立委補選看這邊...

► 藍綠決戰316　《ETtoday新聞雲》4地連線即時開票
► 316立委補選開票專區

►► 更多316補選相關新聞

ET快訊
無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　當選金門首位女立委！
余天得票破4萬7000票　領先直奔勝選5萬票門檻
台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文
立委補選／估獲5萬票就當選！鄭世維票數持續落後余天
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：立委,補選,316補選,新北立委,鄭世維,余天

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜選總統對不起高雄？　馬英九：能拿回政權都支持

不斷更新／金門無黨籍陳玉珍奪5千多票　自行宣布當選　

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

快訊／余天票數持續領先　預計五點半發表談話

快訊／余天得票破4萬9000票　領先直奔勝選5萬票門檻

快訊／金門無黨籍陳玉珍票數一路領先　陳滄江、蔡西湖緊追在後

快訊／余天得票突破3萬4000票　甩開鄭世維千票差距

快訊／台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

不斷更新／金門無黨籍陳玉珍奪5千多票　自行宣布當選　

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

快訊／余天票數持續領先　預計五點半發表談話

快訊／余天得票破4萬9000票　領先直奔勝選5萬票門檻

快訊／金門無黨籍陳玉珍票數一路領先　陳滄江、蔡西湖緊追在後

快訊／余天得票突破3萬4000票　甩開鄭世維千票差距

快訊／台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文

快訊／開票才40分鐘！余天票數火速破2萬　些微領先鄭世維

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

不斷更新／金門無黨籍陳玉珍奪5千多票　自行宣布當選　

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱孫

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

「只能報廢了！」元旦剛歡喜牽新車　被撞進烤鴨店屁股開花

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

政治熱門新聞

藍綠決戰316　ETtoday..

韓國瑜將與郭台銘同台　可能簽備..

韓國瑜助攻鄭世維　現場飆破3萬..

快訊／鄭世維票數持續落後余天！

文旦假新聞　蔡英文：真有這事讓..

文旦200萬斤丟溪　蘇貞昌：水..

快訊／開票才40分鐘！余天票數..

選前夜驚見韓冰抱枕　爽帶周邊害..

盧秀燕帶香水百合　鄭世維爆哭了

余天造勢湧三萬人　蔡英文：余天..

王浩宇分析韓粉「學歷低」老人多

現場直播謝龍介陣營開票

謝龍介：腳傷+憂心選情整夜難眠

國軍採購「吸震片」爆弊案！國防..

更多熱門

相關新聞

快訊／余天得票突破3萬票　甩開鄭世維千票差距

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，新北市三重區由民進黨的余天對戰國民黨鄭世維。開票從下午4點開始，截至下午4時45分，余天票數火速突破3萬4100票，些微領先鄭世維的2萬9930票。

快訊／開票才40分鐘！余天票數火速破2萬　些微領先鄭世維

決戰316！三重也有章魚哥 「過田里」票數備受關注

美麗島封關民調　謝龍介52.1%領先郭國文42.7%

現場直播謝龍介陣營開票

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面