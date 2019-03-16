快訊／估獲5萬票就當選！　鄭世維票數持續落後余天

▲三重立委補選鄭世維開票現場，支持民眾聚集關心。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿、羅婉庭／新北報導

第9屆立委新北市第3選區補選今（16）日投開票，由國民黨候選人鄭世維、民進黨候選人余天、無黨籍候選人蘇卿彥「三腳督」。若以往年補選的投票率落在3至4成計算，得票衝過約5萬即可自行宣布當選。自傍晚4時開始開票後，鄭世維票數持續落後余天，現場支持者也緊盯總部外電視牆上的票數統計。

國民黨候選人鄭世維在三重正義北路的總部中午過後即湧入大批媒體進駐，工作人員也緊鑼密鼓演練晚上4時過後開票、報票流程，內部貼上一整面195個投開票所的計票牆。下午4點開票時，支持者陸續湧入總部，並且緊盯總部外電視牆上的票數統計。

新北市選委會統計，三重選舉人數統計為26萬1154人，共195個投開票所，選舉結果可望在今天晚間6時前出爐。若以往年補選的投票率落在3至4成計算，得票衝過約5萬即可自行宣布當選。

此外，在競總現場的鄉親指出，三重也有一個關鍵指標的「章魚哥」里，叫作「過田里」，2018年九合一選舉時，國民黨侯友宜、民進黨蘇貞昌在這個里所開出來的得票率，和最後整個新北市得票率非常接近，所以「過田里」的投開票情況很受矚目。

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