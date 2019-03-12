「再教育營」有多少人　新疆自治區主席：是職業技能培訓中心

▲新疆職業技能培訓中心。（圖／翻攝自環球網）

記者曾俊豪／北京報導

大陸十三屆全國人大新疆代表團今（12日）舉行全體會議並開放媒體採訪，有外媒就新疆「再教育營」的具體人數提問。全國人大代表、新疆自治區主席雪克來提．扎克爾先以「職業技能培訓中心」糾正記者說法，至於學員人數，他僅回應學員人數是「動態變化」，整體來說會越來越少。

針對此記者提問，雪克來提．扎克爾花了將近15分鐘回答問題。他指出，正確的名稱應該是職業技能培訓中心，國際上個別聲音講新疆有「集中營」、「再教育中心」、「再教育營」等，這些說法有些說謊、荒謬。

雪克來提．扎克爾提到，近期安排很多國家到新疆考察、採訪，最近一兩個月就接待十幾個境外各類代表團，包含外交代表、黨派代表、宗教團體人士等。過程中也帶他們到職業技能教育培訓中心，自由地跟學員交流，「看看是受虐待的地方還是教育引導幫助、職業技能培訓的地方」。

▲新疆自治區主席雪克來提．扎克爾 。（圖／翻攝中新網）

他解釋，教育培訓中心實際上是寄宿制學校，提供學員免費食宿、學語言、法律和技能，也嚴格落實中國憲法、法律關於尊重和保障人權的基本原則，充分保障學員人格尊嚴不受侵犯，保障學員人生自由，可以自行回家，有事可以隨時請假，「就像我們辦的很多學校一樣，週末可以回家」。

雪克來提．扎克爾還引用《路透社》先前前往當地的報導，當時記者介紹，「採訪教育培訓中心的學員似乎沒有看到有人受限制，他們可以跟家人打電話，可以和親人視訊，看了三個教育中心，任何一個都是如此」。

他最後還邀請現場媒體到新疆採訪，了解真實情況。只不過，對於「教育培訓中心」內的學員人數有多少？雪克來提．扎克爾沒有正面回應，僅表示人數是「動態變化」，整體來說會越來越少，如果有一天社會不需要的話，也不再需要這些教育培訓人員。

土耳其外交部發言人日前發表聲明提到，一名維吾爾族音樂家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit）在教培中心內死亡，並要求中國關閉新疆教培中心。對此，大陸外交部發言人華春瑩已公開回應，認為土耳其政府對中方進行無端指責，做法極其錯誤、極不負責。

▲新疆職業技能培訓中心引發媒體關注。（圖／翻攝自環球網）