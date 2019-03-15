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農委會花1450萬養網軍？　蘇貞昌：是小編！用來反擊假消息

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記者蔡浩祥／台北報導

國民黨立委曾銘宗昨指出，農委會為「加強農業訊息因應」，今年編列1450萬預算養網軍。對此，行政院長蘇貞昌稍早受訪表示，這不是網軍，而是網路小編，用來反擊最近不斷用假消息欺騙農民、傷害農民的事；被問及一年花這麼多錢？蘇不耐煩地說，已經講得很清楚，即轉身離開。

蘇貞昌說，農委會找的不是網軍，而是找網路小編提供正確訊息，反擊最近不斷用假消息欺騙農民的事，像200萬公噸柚子倒水庫，這種傷害農民的事，農委會必須把正確資訊傳給農民及各界，別讓這種假訊息傷害農民。

媒體問到，農委會此舉是否為對抗高雄市長韓國瑜，蘇貞昌表示，「我已經講，不是網軍，而是網路小編，提供正確訊息打擊這些假消息」。

媒體追問，一年花這麼多錢，話還沒講完，蘇貞昌不耐煩地說，已經講得很清楚，即轉身離開。

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者李蕙璇攝）

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者李蕙璇攝）

農委會為「加強農業訊息因應」，今年編列1450萬預算，對外招標以每月四萬元以上薪資招募至少四人，進行「加強農業訊息因應對策計畫」。

依據標案內容的服務建議書，小組成員除了輿情處理、新聞稿撰寫等，還要製作圖卡、懶人包，並能提供議題溝通建議、政策行銷主題方案諮詢，評估宣導成果與建議等。

其中，工作內容較爭議的是，小組成員也要應用在非廣告形式的宣傳，如在PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，「只要事涉本會相關言論或議題，須適時澄清」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：蘇貞昌,農委會,網軍,小編,曾銘宗

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