農委會遭爆花千萬招標聘「網軍」　陳吉仲駁斥：是為了反擊不實報導

▲陳吉仲說，農委會絕對公開透明，不像國民黨要聘人都不敢公開。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會被爆花公帑買網軍，編列1450萬元預算打算對外招標，要以每月4萬元以上薪資，聘請4人進行「農業訊息因應對策計畫」，也就是要用人民納稅錢找人幫農委會講話。農委會主委陳吉仲今（14日）親自出面澄清，該案一切都依規定辦理，且該費用還包含廣告、圖文製作等。

立委曾銘宗質疑農委會這次標案根本是用納稅人的錢，買網軍來為政府擦脂抹粉。 網紅菜農林佳新則在臉書質疑，農委會到底需要多少網軍？1個標案接1個，1個秘書室要這麼龐大標案幹嘛？並反問若是自己要請員工工作，空閒時間經營網站誰查的出來，還扯什麼掛名農委會，製圖能力奇差無比乾脆錢拿給他花，幫他們消毒還比較專業，並說自己的團隊都比農委會的網軍堅強，也可以套餐採購。

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▲農委會要對外招標公文惹議論。（圖／立委曾銘宗提供）

陳吉仲今天下午在農委會臉書直播舉多項例子，過去有很多假新聞影響到農民及人民消費狀況，若影響到自己及農委會事小，但影響到農民權益、整個農業部門就必須站出來捍衛，反駁花公帑買網軍全是不實消息。

▲農委會秘書室主任黃秀美說，該筆預算還包含廣告投放、圖文製作等。（圖／記者許展溢攝）

只是各界好奇只要聘4人，卻編列金額共1453萬元，農委會秘書室主任黃秀美說，除4位員工薪資 ，還有很多工作要做，如拍片、圖文製作及廣告投放等，不是只有在這臉書貼貼文而已，並強調該筆預算都是估計過，只是「預算」，不代表實際執行金額，招標金額都會讓大家知道。

陳吉仲強調，過去一年多來有許多不實消息，影響農民很多，不可能讓政府在做原本業務同時，還要額外去負擔這些網路假新聞，因此該招標案目的是希望可以在第一時間澄清所有假消息。陳吉仲也提，農委會招標絕對公開透明，不像2014國民黨執政時的行政院成立新媒體小組聘人，卻不敢公開。