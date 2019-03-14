網紅政府再進化？　曾銘宗批農委會「花公帑養網軍」

▲曾銘宗認為，農委會花公帑買網軍。（示意圖／ 記者張一中攝 ）

政治中心／綜合報導

農委會為「加強農業訊息因應」，今年編列1450萬元預算對外招標，以每月4萬元以上薪資，招募至少4人進行「加強農業訊息因應對策計畫」。對此，國民黨立委曾銘宗認為，農委會花公帑買網軍，他呼籲監察院、地檢署介入調查。

曾銘宗辦公室指出，農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，己在今年2月25日開標，將於4月1日決標，該案共編列1450萬元預算，外包招募主編、內容編輯、美術編輯、影音各一人，月薪至少4萬元以上，還有加班費、出差費、勞健保，以及1.5個月以上的年終獎金。

根據標案內容的服務建議書，小組成員負責輿情處理、素材製作、回應建議、新聞稿撰寫、製作圖卡、懶人包；此外，議題企畫與操作、素材製作及廣告投放的經費，不得低於預算金額65％，其中有爭議的是，工作內容除了在一般入口網站、關鍵字置入外，也要應用在非廣告形式的宣傳，如PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，只要與農委會相關言論或議題，須適時澄清」。

曾銘宗表示，他在政府機關服務近30年，第一次看到這麼誇張的標案，政策本來就該可受批評、被討論，政府推出的政策、言論，不能理性說服民眾，卻要一年花1450萬公帑養網軍，在社群網路上維護政府形象；此外，政府花錢操作PTT、Dcard等網路輿論，上面的留言與澄清，「要如何判定是網友個人發言？還是農委會買的網軍？」

曾銘宗提到，公家機關開標招聘人員，通常比照高普考、國科會助理的待遇，月薪不得少於4萬元，是依據什麼標準？他認為，這樣的標案有規避預算法規定的問題，呼籲監察院、地檢署介入調查。

▲國民黨立委曾銘宗。（資料照／記者陳政錄攝）