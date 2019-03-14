　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網紅政府再進化？　曾銘宗批農委會「花公帑養網軍」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼網路、上網。（示意圖／ 記者張一中攝 ）

▲曾銘宗認為，農委會花公帑買網軍。（示意圖／ 記者張一中攝 ）

政治中心／綜合報導

農委會為「加強農業訊息因應」，今年編列1450萬元預算對外招標，以每月4萬元以上薪資，招募至少4人進行「加強農業訊息因應對策計畫」。對此，國民黨立委曾銘宗認為，農委會花公帑買網軍，他呼籲監察院、地檢署介入調查。

曾銘宗辦公室指出，農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，己在今年2月25日開標，將於4月1日決標，該案共編列1450萬元預算，外包招募主編、內容編輯、美術編輯、影音各一人，月薪至少4萬元以上，還有加班費、出差費、勞健保，以及1.5個月以上的年終獎金。

根據標案內容的服務建議書，小組成員負責輿情處理、素材製作、回應建議、新聞稿撰寫、製作圖卡、懶人包；此外，議題企畫與操作、素材製作及廣告投放的經費，不得低於預算金額65％，其中有爭議的是，工作內容除了在一般入口網站、關鍵字置入外，也要應用在非廣告形式的宣傳，如PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，只要與農委會相關言論或議題，須適時澄清」。

曾銘宗表示，他在政府機關服務近30年，第一次看到這麼誇張的標案，政策本來就該可受批評、被討論，政府推出的政策、言論，不能理性說服民眾，卻要一年花1450萬公帑養網軍，在社群網路上維護政府形象；此外，政府花錢操作PTT、Dcard等網路輿論，上面的留言與澄清，「要如何判定是網友個人發言？還是農委會買的網軍？」

曾銘宗提到，公家機關開標招聘人員，通常比照高普考、國科會助理的待遇，月薪不得少於4萬元，是依據什麼標準？他認為，這樣的標案有規避預算法規定的問題，呼籲監察院、地檢署介入調查。

▲▼國民黨籍立委曾銘宗。（圖／記者陳政錄攝）

▲國民黨立委曾銘宗。（資料照／記者陳政錄攝）

ET快訊
晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
勝利丟白皙正妹照片供挑　「拉皮條」關鍵證據曝光

關鍵字：曾銘宗,農委會,網軍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白色情人節推「撩撩圖」　朱立倫被撩到不要不要的

陳金德傳接任台肥董事長　徐永明：是萬能工具人嗎？

柯文哲訪美王世堅助任重道遠　還送「行動電源」

韓粉圍剿！黃光芹請辭廣播主持　民進黨議員、藝人和同業聲援

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

「拚經濟拚到企業感動」　韓國瑜：海霸王將投資80億漁產物流中心

快訊／經費＋接待問題　高雄新聞局證實「魔鬼阿諾不來了」

中學五人制／比完賽趕場廣州富力測試　佳里楊光復最愛梅西

黃光芹請辭電台主持　王浩宇再嗆韓國瑜：我們看到的是霸凌

網紅政府再進化？　曾銘宗批農委會「花公帑養網軍」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

「拚經濟拚到企業感動」　韓國瑜：海霸王將投資80億漁產物流中心

快訊／經費＋接待問題　高雄新聞局證實「魔鬼阿諾不來了」

中學五人制／比完賽趕場廣州富力測試　佳里楊光復最愛梅西

黃光芹請辭電台主持　王浩宇再嗆韓國瑜：我們看到的是霸凌

網紅政府再進化？　曾銘宗批農委會「花公帑養網軍」

選前之夜柯文哲幫忙站台？　余天：很久沒聯絡

韓國瑜選不選總統　李佳芬哀嚎說：不要再跟我談這個話題

白色情人節推「撩撩圖」　朱立倫被撩到不要不要的

《魔鬼終結者》阿諾何時來？　潘恒旭：透過公關公司邀請

告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　親友爆「夾心霸凌內幕」

青年盃／魏泰陞100M飆10秒39超乎水準　專心全中運期待奧運

2年前神準預言「BIGBANG剩4個人」　GD：以後一起去看他…韓網爆雞皮

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

影／把球接好讓投手安心　戴培峰阻殺速度媲美大聯盟

白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

「騰訊視頻」、「優酷」將來台？詹婷怡：目前不清楚

北約統帥：德國若採用華為5G設備 北約將跟德國斷訊

海漂豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

日本也決定禁飛！　波音737 MAX8、MAX 9禁止進入空域

政治熱門新聞

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感..

凌友詩促統　徐國勇：朝取消戶籍..

快訊／韓粉圍剿！黃光芹請辭廣播..

快訊／高雄市新聞局證實「魔鬼阿..

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

黃光芹提告網友　李佳芬「為母心..

國台網總：鄭文燦官邸密會韓國瑜

韓國瑜做滿4年誰說的？黃光芹還..

青海橋陸橋平面化　韓國瑜：有效..

圖／韓冰、蔣萬安幫掃街超狼狽...

他夢問：邁邁吃小火鍋？1字打槍..

影／民暴動睹「國民女神」韓冰合..

影／攤商氣炸！民眾狂擠看「韓蔣..

韓冰輔選塞爆三重　余天：聽到很..

更多熱門

相關新聞

農委會遭爆聘網軍！陳吉仲駁斥

農委會被爆花公帑買網軍，編列1450萬元預算打算對外招標，要以每月4萬元以上薪資，聘請4人進行「農業訊息因應對策計畫」，也就是要用人民納稅錢找人幫農委會講話。農委會主委陳吉仲今（14日）親自出面澄清，該案一切都依規定辦理，且該費用還包含廣告、圖文製作等。

宜蘭壯圍反對農舍「臨側臨路」

147廚餘養豬場未轉型！農委會怒開罰

農舍臨側臨路規定　宜蘭綠營反彈

大陸送韓國瑜貓熊　陳吉仲說

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面