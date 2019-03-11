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亞洲室內最高63公尺溜滑梯！　科工館憑台鐵票根門票優惠

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▲科工館。（圖／「國立科學工藝博物館」粉專）

▲高雄科工館擁有「亞洲室內最高的63公尺溜滑梯」！（圖／國立科學工藝博物館粉專）

生活中心／綜合報導
圖／1+1=3。小Yo之家

擁有「亞洲室內最高的63公尺溜滑梯」，高雄國立科學工藝博物館（以下簡稱科工館）鄰近的車站落成後，近來也鼓吹遊客搭乘大眾交通運輸前往，幫地球節能省碳，民眾只要憑搭乘台鐵到「科工館站」票根或相關優惠券，就能獲得門票優惠，成人70元（原價100元）、學生50元（原價70元），可把握機會利用！

▲▼ 科工館、高雄國立科學工藝博物館。圖／1+1=3。小Yo之家

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▲科工館許多體驗設施，吸引大人小朋友喜愛。（圖／1+1=3。小Yo之家

高雄鐵路地下化自去年10月14日通車，科工館鄰近的台鐵「科工館車站」也一併啟用，為了幫地球節能減碳，科工館邀請遊客多多搭乘大眾交通工具到館，自今年3月起與台鐵合作，推出「搭火車 遊科工」優惠方案！

民眾只要憑台鐵科工館站票跟，或「搭火車 遊科工」幫地球減碳優惠券，便可享有門票折扣，常設展示廳門票成人70元（原價100元）、學生50元（原價70元）及3D立體電影院門票100元（原價150元）等優惠，每票優惠1人，可以把握利用。

▲▼ 科工館、高雄國立科學工藝博物館。圖／1+1=3。小Yo之家

▲科工館最多人矚目的溜滑梯全長63公尺、高27公尺，中間經過7個轉彎，速度最高可以達到時速82公里！（圖／1+1=3。小Yo之家

科工館擁有「亞洲室內最高的溜滑梯」，全長63公尺、高27公尺，中間經過7個轉彎，速度最高可以達到時速82公里！此外，科工館推出饒富教育意義的體驗設施，且長期以來培養「人人成為科學人」為使命。

透過台鐵科工館車站的成立，讓科技更加生活化，綠帶環境、綠色能源也能永續發展，科工館期許成為大家喜歡來、常常來，來了還想再來的綠博館。

▲▼ 科工館、高雄國立科學工藝博物館。圖／1+1=3。小Yo之家

▲科工館期推節能減碳，更許成為大家「來了還想再來」的綠博館。（圖／1+1=3。小Yo之家

科工館怎麼玩？

1.智慧製造體驗專區：透過親手操作的互動體驗以及擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術，從而了解機器人及智慧車的裝置構造、現況應用及技術發展。

2.啟動創新實驗場：展出工研院34項創新研發技術，有11項榮獲國際大獎。首次結合平板電腦為參觀介面，打造專屬APP，提供參觀者如線上遊戲般闖關、解謎樂趣。

▲▼ 科工館、高雄國立科學工藝博物館。圖／1+1=3。小Yo之家

▲超夯的3D多媒體裝置，若戴上VR眼鏡可以邊騎車、邊看楠梓到佛光山的風光。（圖／1+1=3。小Yo之家

▲▼ 科工館、高雄國立科學工藝博物館。圖／1+1=3。小Yo之家

▲踩腳踏車體驗有270度超廣角景致，完整呈現太魯閣的壯麗！（圖／1+1=3。小Yo之家

3.交通夢想館：由臺灣14個與交通觀光相關聯的地方來代言交通歷史與建設，有臺北車站、坪林、桃園機場、阿里山、美麗島、佛光山、太魯閣等，像是悠遊全臺灣的環島微旅行，1小時玩遍臺灣北中南東及離島。

4.臺灣農業的故事展示廳暨農業新科技體驗植物工坊：結合時下展示互動科技，以存款提款之經濟活動作為創意包裝，民眾透過闖關體驗活動，累積資金打造個人的虛擬農場，學習臺灣農業知識。其中建置完全人工光源型的植物工坊，實物展示多種栽培的方式，包括水耕系統、自主式潮汐灌溉、微滴灌系統及氣霧耕系統，了解如何用科技的方式栽種農作物，孕育生命成長的過程。

5.莫拉克風災重建展示館：展場內以「回莫拉克-沉浸式流劇場」讓觀眾身歷其境回到98年8月8日｢莫拉克颱風｣發生的那一天，再帶領觀眾瞭解災難的救援及撫慰工作、重建工程的新思維及其中所發生的點滴故事。

▲科工館。（圖／「國立科學工藝博物館」粉專）

國立科學工藝博物館
地址：高雄市三民區九如一路720號

相關資訊：《1+1=3。小Yo之家》部落格科工館介紹

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關鍵字：科工館,國立科學工藝博物館,高雄旅遊

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