日薪80萬擁「藍寶堅尼雙座駕」　28歲老闆「鍊金術」真相揭密



▲警方除了查扣贓證物外，也查扣高姓男子的藍寶堅尼超跑以及保時捷休旅車。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

北市1名高姓男子在內科金莊路成立合法貿易公司，但私底下卻是專門幫詐團洗錢，4個月內經手6億元，1天最多則可賺進80萬，不過刑事局獲報後8日前往搜索，當場逮補高男以及學長學弟共7人，訊後依違反銀行法、洗錢防制法以及槍砲彈藥管制條例送辦。

警方調查，高姓男子（28歲）在內湖科技園區金莊路上1處科技大樓內成立汽車、電子零件的貿易公司，不過私底下卻是吸收高中的學長、學弟，以每個月5-6萬的月薪聘請，並專門替詐騙集團洗錢。

▼除了超跑外，警方還發現其中1名押款成員，還隨身攜帶改造槍枝防止被黑吃黑。（圖／記者柳名耕攝）



該集團結合大陸地區的成員，以甲地收款、以地放款的方式進行匯兌，每次都會視款項來源抽取1%-4%的手續費，曾經在1天就經手3900萬，最高有80萬元的收益。

刑事局自2018年中獲報，歷經長時間的蒐證後，一直到8日見時機成熟後，前往台北、桃園搜索，當場逮補高姓主嫌共7人，不過高嫌等人落網後卻說，不清楚委託洗錢的來源，推託可能是賭博網站或者做生意所需的款項。

同時查扣藍寶堅尼超跑、保時捷休旅車、改造手槍（仿金牛座）2把、子彈11發、現金82萬餘元、電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等贓證物，訊後將7人分別依違反銀行法、洗錢防制法以及槍砲彈藥管制條例送辦，並將持續追查金流來源以及去向。



【更多新聞】

台科大研究生疑偷看女生如廁 被關廁所從4樓墜下



不爽沒被敬酒！天道盟「牛頭」持酒瓶砸爛對方臉 小弟助陣落漆跌倒