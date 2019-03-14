不爽沒被敬酒！天道盟「牛頭」持酒瓶砸爛對方臉　小弟助陣落漆跌倒

記者柳名耕／台北報導

刑事局日前獲報，在基隆地區1名天道盟太陽會組長牛頭，長期從事暴力討債、KTV鬥毆，警方歷經4個月的調查，發現「牛頭」在KTV裡只因被害人沒起身敬酒，就拿酒瓶把被害人的頭、臉砸爛，縫了60多針，13日時機成熟後逮補牛頭等7人到案，訊後依恐嚇取財、殺人未遂、組織犯罪移送偵辦。

▼溫男以及小弟手持酒瓶、酒杯攻擊被害人。（圖／記者柳名耕翻攝）



警方指出，2018年12月中旬獲報，天道盟太陽會的溫姓組長（52歲，綽號牛頭），常以幫派的名義去暴力討債，也經常在基隆地區的KTV聚眾鬥毆，刑事局隨即與基隆市警局第三分局、基隆刑大第一隊、新北三重分局、新竹竹北分局等單位共組專案小組偵辦。

在2019年1月時，溫男在基隆市1處KTV飲酒作樂，期間朋友的朋友因不勝酒力倒臥桌面小憩，結果溫男竟先拿東西丟擲對方頭部，引起對方不滿，起身就作勢翻桌。

▼男子原本僅是因不勝酒力趴在桌上小憩，卻被溫男等人找麻煩，最後被打趴在地起不來。（圖／記者柳名耕翻攝）



這個舉動讓溫男以及小弟理智線斷裂，溫男先是翻桌接著要衝上前毆打對方，不過被身旁友人攔下，小弟見狀拿東西助陣時還落漆跌倒，最後溫男等人竟拿酒瓶猛砸爛被害人頭、臉，導致送醫後縫了60多針。

除了聚眾鬥毆外，警方也查出溫男等人在新北市三重地區涉嫌暴力討債，歷經4個多月的調查，在13日見時機成熟持拘票前往基隆、新北市逮補溫男以及6名小弟，訊後依恐嚇取財、殺人未遂、組織犯罪移送偵辦。

刑事局偵四大隊強調，自2019年起已經緝獲檢肅「天道盟太陽會」曾姓（綽號鐵霸）會長及台北分會蕭姓（綽號韋小寶）分會長後，持續拘提溫姓組長（綽號牛頭）等幫眾到案，將全力防堵幫派份子鬧事。

▼警方訊後將溫男等7人依組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂送辦。（圖／記者柳名耕翻攝）

