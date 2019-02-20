愛國同心會周慶峻砸37萬元設宴涉賄　檢調追查資金來源

▲中國民主進步黨、愛國同心會秘書長張秀葉，涉嫌由周慶峻資助賄選，雙雙遭檢察官起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

2018年九合一大選中，台北市中正、萬華區市議員候選人，「中國民主進步黨」推薦候選人張秀葉，涉嫌在台北市知名日本料理店，席開50桌，每桌7500元，招待選民，都由愛國同心會會長周慶峻買單，台北地檢署20日依違反《選舉罷免法》起訴周、葉等6人。此外，檢調監控發現周竟有能力一口氣透過地下匯兌1萬美金，正持續清查周的龐大資力來源。

張秀葉同時也是愛國同心會秘書長，原為大陸籍，20多年前嫁進台灣，目前已歸化台灣籍，但因家暴案訴請離婚，2018年由「中國民主進步黨」推薦參選台北市中正區、萬華區議員選舉，該區19名候選人搶8個議員名額。

檢調接獲檢舉，張是在2018年10月初，由周慶峻出面，以愛國同心會名義，招待有投票資格的大陸籍配偶及選民，在北市一日本料理餐廳，以每桌7500元、席開50桌設宴造勢，調查認為張秀葉、周慶峻和妻子林明美，以其同心會幹部陳志明等4人涉嫌賄選。

檢調除查出這場餐會全部由周慶峻買單外，也經由監控發現，周竟然可以一口氣拿出1萬美金去地下匯兌成新台幣，20日一併將黃姓、陳姓2名地下匯兌業者並起訴外，雖然周慶峻強調錢都是他自己賺來的，檢調仍持續追查周的資金來源。

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