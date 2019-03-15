政院拍板3人聚眾要罰款　蔡清祥：不影響集會遊行自由

記者蔡浩祥、蔡文鈴／台北報導

行政院14日拍板修刑法，明定3人以上為「聚眾」罰金從300元調升至10萬。對此，外界質疑違反集會遊行法，法務部長蔡清祥15日表示，不影響集會遊行自由。

蔡清祥說，這次修法必須要有主觀要件，「要意圖強暴脅迫才會構成」，所以不影響集會遊行自由，而意圖強暴、脅迫的要件由個案檢察官決定。

針對街頭鬥毆事件，行政院長蘇貞昌上周在治安會報下達嚴厲指示，行政院經跨部會協調後，14日召開的院會通過修正刑法妨害秩序罪章第149條與第150條，明定3人以上為「聚眾」，並增訂攜帶凶器聚眾鬥毆，刑責可加重至1/2，同時大幅提高罰金，從300元提高到10萬元；此外，將「公然聚眾」認定標準聚焦於「鬥毆」，期望外界不要誤解為也擴及集會遊行，因此暫不修正「社會秩序維護法」。

行政院14日審查通過《刑法》第149條及150條修正案，本次修法參考《組織犯罪條例》的立法例，亦即三人即可構成組織，將聚眾的定義明確化為三人以上。另外，由於修法前罰金僅處300元以下，國人普遍無法接受，因此這次修法也大幅提高在場助勢者罰金，額度改為8萬元，並將命令解散的次數從現行的3次降為2次。

▲蔡清祥、蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

