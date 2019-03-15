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宜蘭國民運動中心變特賣場　民眾批：不倫不類

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▲▼宜蘭國民運動中心的綜合球場，淪為鞋類特賣會賣場，被民眾批評「不倫不類」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭國民運動中心的綜合球場，淪為鞋類特賣會賣場，被民眾批評「不倫不類」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

位於宜蘭運動公園內的宜蘭國民運動中心，其綜合球場近期成運動鞋特賣會，民眾批「不倫不類」，宜蘭教育處因廠商行為已違反契約內容，已要求撤櫃，若經勸阻不聽，將每天依約開罰2萬元違約金。

▲▼宜蘭國民運動中心的綜合球場，淪為鞋類特賣會賣場，被民眾批評「不倫不類」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府斥資2.6億元興建，2016年3月動工的宜蘭國民運動中心，完工後是以OT方式委由廠商經營，2018年11月才正式對外營運，營運時間為每天上午6時至晚間10時，中心設施有體適能中心（健身房）、溫水游泳池、SPA池、桌球場及綜合球場，另外還有全縣首座室內攀岩場。

不過委外廠商日前在館內及網路貼出公告，從14日起至18日止，將綜合球場出租給廠商販售運動用品及鞋類，引發民眾不滿，並在臉書發文批評，認為與運動中心設立目的不符，也說廠商在木質地板的球場內販售物品，地板並未做好防護，影響權益。

宜蘭教育處副處長林麗玲表示，與委外廠商所訂定的契約裡，明確要求廠商經營運動中心應以運動為目的之使用、教學、行銷或贊助等業務，也須先取得縣府書面同意後，得經營餐廳、販售商品及其他經縣府核准的業務。

林麗玲坦承，廠商事前確實有向縣府行文申請，但14日已駁回申請，並未准許廠商在球場舉行特賣活動。另已要求廠商即刻撤櫃，否則將依違反契約內容規定，每天開罰2萬元，直到改善為止。

廠商李大順說，國民運動中心開幕後，館內使用率尖峰時段為6成，離峰則是3成，目前積極開拓相關活動，提高運動中心的使用人口。

而15日上午已收到縣府改善令，這次商展活動是國民運動中心開幕5個月以來第1次，他坦承過程中與縣府就契約內容的認知不同，與縣府溝通不夠完備，未來若有類似活動，會先報准，取得縣府同意後再上路。

李大順指出，與教育處協商後，已達成共識，將把原本兩座球場展售範圍，撤除到剩下一座，把空間還給想要使用球場的民眾，至於原本的商品則移到館內中走道，他說，14日今會完成撤除工作並交縣府複查，展售期間若造成球場木地板損毀，後續也會負責修繕。

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關鍵字：宜蘭國民運動中心,違約

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