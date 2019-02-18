胡睿兒衰事再一樁　剛被判刑2年！前東家再求償124萬

▲胡睿兒才剛因性侵害案被判刑，與唱片公司違約金官司部分，又被加碼求償124萬多元（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

藝人胡睿兒因性侵害案，遭法院判決2年有期徒刑，不僅此案，還有與前東家東聲唱片公司的違約金官司未了。台北地方法院開庭，唱片公司加碼，要求胡睿兒須返還「癡情玫瑰花」在Youtube上的點閱分潤收益，共124萬5353元。全案3月7日宣判。

Under Lover因「癡情玫瑰花」在網路上走紅，2015年與東聲唱片簽約發專輯，合約一簽8年，但才過了1年多就出問題。唱片公司認為，Under Lover私接活動，有紀錄的就有11場，已經違約在先，按理違約金的計算應該要按次處罰，對胡睿兒、楊琳各求償1000萬元。

另針對「癡情玫瑰花」在Youtube的點閱收益，東聲唱片請法院函詢台灣金媒體公司，收到回函確認自2015年至2018年11月為止，點閱分潤收益應有124萬5353元，所得人為胡睿兒1人，因此請求返還。

不過Under Lover的委任律師表示，這124萬多元其實當時並未特別指定付給誰，因此法官要求律師需再確認該筆金額到底如何分配，全案定3月7日宣判。

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