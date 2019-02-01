宜蘭國民運動中心　新春運動半價饗宴

▲▼宜蘭國民運動中心推新春運動半價饗宴優惠，邀大家增肌減脂，以更棒的身心及體態開啟新的一年（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新春正如意，豬年好運氣，為推廣全民運動風氣、提升宜蘭在地運動環境品質，宜蘭國民運動中心，在大年初2至初5（2／6至2／9）期間，凡宜蘭縣民只要出示身份證件，即可享有全館半價優惠（體適能中心35元、游泳池50元、桌球桌50元／面／小時、羽球場245元／面／小時、籃球場950元／面／小時）！誠摯邀請宜蘭鄉親大家一起來共襄盛舉，參與運動中心新春最熱鬧的運動饗宴！

宜蘭國民運動中心表示，自2018年11月該中心正式營運以來，在這3個月營運期間縣府及營運團隊致力於場館品質的提升及改善，並提供多元專業的運動課程、舒適場館空間。

相關課程如各式球類、游泳、幼兒、瑜珈、TRX、肌力、飛輪、空中瑜珈及舞蹈等，游泳池包含兒童池、spa水療按摩池、冷熱水池及蒸氣烤箱，體適能中心規劃有氧心肺區、自由重量區以及提供專業的機械式器材，全館皆採用最新高級健身設備。

籃、羽球為主之綜合球場，包含專業排燈、楓木地板、空調以及盥洗設備等，中心亦有攀岩場、餐飲部及販賣部等，非常適合三五好友，更適合闔家一同參與休閒運動。

宜蘭國民運動中心抓準民眾於年節期間大魚大肉後容易攝取過多脂肪及蛋白質，透過優惠價格刺激運動意願，邀請大家一同增肌減脂，以更棒的身心及體態開啟新的一年。

除了新春檔期優惠外，運動中心也將於年後配合連續假期推出相關優惠活動，並且於3、4月份推出運動課程買1送1、游泳池及體適能中心月票買3個月贈送1個半月等方案，真正落實平價高品質的運動場館之定位。

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地址：宜蘭縣宜蘭市公園路66號

電話：(03)9254566。