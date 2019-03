基督城槍手血洗清真寺49死　蔡英文發推文哀悼

▲ 紐西蘭基督城爆發槍擊。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

紐西蘭基督城15日爆發恐攻槍擊事件,數名槍手闖入2座清真寺掃射,造成49人罹難。對此,總統蔡英文稍早轉推外媒報導,並提到此事件令人感到悲痛,向所有罹難者與家屬致意。

I’m utterly saddened by the mass shooting in Christchurch, #NewZealand. My thoughts go to the victims & their families. https://t.co/Ng36JFL71j