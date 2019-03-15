國軍50億採購爆弊案！防彈背心「吸震片」疑大陸製造　國防部回應了

▲總統蔡英文2016年提出全面提升國軍裝備。（圖／翻攝自蔡英文粉絲專頁）



記者鄒鎮宇／台北報導

國軍驚爆採購弊案！高雄某軍事產品生產商得標防彈背心、頭盔內的吸震片原料，卻轉用他廠的產品做檢驗，疑似用大陸製的C級產品進口充數卻過關，也不排除有軍官涉案，全案目前由檢方偵辦中。國防部表示，目前已對欺瞞的廠商解約，詳細會交由司法機關偵辦。

據悉，得標廠商分別以旗下5間公司分別向國防部投標3次「吸震片」的標案得標，目標50億元的換裝預算的一部分；事後，廠商負責人先以合格的材料當作呈報依據，卻以另種材質呈交給軍備局生產製造中心第205廠（205兵工廠）製造研發，目的為賺取價差。

▲得標廠商刻意將吸震片材質調換，解此降低成本。（圖／國防部提供）



有消息指出，得標廠商位於高雄的工廠在國軍履驗組要去檢查貨品時，竟阻擋督導拍照，其原因是場內的器具根本無法生產如此大量的產品，加上來源疑似來自大陸，想偷天換日欺瞞國軍單位，而督導單位卻放水讓其通過，疑似有軍職人員協助包庇、收賄。

《ETtoday新聞雲》記者致電廠商，但電話沒人接聽。而案件爆發後，橋頭地院已聲押其中的楊姓負責人獲准，且本案還有多名嫌疑人，並不排除有軍官涉案，全案正在擴大偵辦中。

▲國防部已跟違約廠商解約。（圖／記者張一中攝）



對此，國防部指出，消息可能來自競標廠商的惡意毀謗，此案是由軍備局督導時，主動發現廠商刻意欺瞞，不遵守契約規範，並於2018年11月15日解除契約，沒收履保金；此外，廠商得標的「吸震片」主要為防彈背心（戰鬥背心）上的襯墊，為讓官兵穿著時舒適所用，與防彈無關。

國防部強調，戰鬥個裝換裝，軍備局將依約依法嚴格把關，確保品質無虞，至於本案產品來源是否為大陸，也將交由司法機關調查；後續將秉持「毋枉毋縱」的立場配合司法調查。