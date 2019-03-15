爆國軍採購吸震片「軍人涉案」！國防部闢謠：對我們的團隊不公平

▲國防部發言人陳中吉少將。（圖／記者季相儒攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

針對國軍採購爆出弊案，有消息流出為軍職人員接受得標廠商行賄，進而放水檢驗讓疑似陸製的「吸震片」頂替規定材質，藉此牟利。對此，國防部發言人陳中吉表示，這些都是沒有得標的廠商惡意放話，業界或多或少都有這樣的情形發生。

高雄某軍事產品生產商瞄準總統蔡英文提出「全面提升國軍的服裝以及個人裝備」的50億元預算；分別3次得標防彈背心的吸震片，後轉由同夥的5間公司負責，呈上合格的A產品檢驗，卻以疑似陸製的B產品交差，最後在軍備局督導時露餡，這才讓案情曝光；而廠商的楊姓負責人也被聲押獲准，全案檢方偵辦中。

國防部發言人陳中吉針對此案火速召集軍備局、生產製造中心第205廠廠長林正雄及負責團隊，接受《Ettoday新聞雲》專訪說明，將事件始末曝光，並說明吸震片的作用及接下來的處理方針。

▲總統蔡英文2016年提出全面提升國軍裝備。（圖／記者李毓康攝）



「這對我們的團隊不公平」陳中吉表示，國軍依照採購法開放競標並督導商品，如今廠商有問題主動舉報、移送橋頭地檢署，卻有消息指出有軍官收賄、官官相護抹黑，認為對背後默默付出的團隊不公平。

軍備局生產製造中心第205廠廠長林正雄表示，他們手上有6個案子，除了第一個案子是小批量量產，沒有材質的要求，另外5個都有材質要求，也都有要求廠商附上原廠品質保證證明，「他們（廠商）都有附上A的合格產品，卻欺瞞我們，附上的是B」，雖然材質測試過後不影響抗彈效果，但不是本來要的材質，完全違反了契約內容。

林正雄說，該廠商得標3個標案，每個決標金額有高有低，「貨源我們依規定，請他提原廠的證明，他有提供原廠的證明」，沒想到最後卻被貍貓換太子，成了其他材質的產品，但主要商品來源是哪，「目前就交給司法調查」，病媒多做回應。

「他們就是違法違約，我們要依照採購法沒收履保金」林正雄指出，他們在督導、驗收時有請公正第三方廠商進行檢驗，這才發現對方竟拿出B產品交差，才會主動舉報，「以國防部的態度來說，一切都是以採購法來執行，當這個廠商有任何的違約情形發生時，我們一定是依採購契約來執行相關契約，這點是我們所堅持的，驗收也絕對依照合約執行相關的驗收，我們也都會秉持相關的原則。」

▲國防部已跟違約廠商解約。（圖／記者張一中攝）



至於吸震片是否會影響防彈衣的保護功能，林正雄也解釋，防護背心主要的防護效能是中間的「抗彈內蕊」，會依需求使用不同材質，也是公開招標，「我們依規測試，如果符合我們就收」。抗彈內蕊的測試都會經過點44、9公釐手槍測試，若合格就是3A級的防手槍彈；另外，再加入抗彈板測試，如果油泥凹陷不超過44mm，就符合3級防步槍彈的規格。

因此，吸震片並不會影響到防彈背心的安全性，主要安置在背膀的肩帶兩個，下關節、臀部以及背心前後共5處，用處為增加穿戴時的舒適度、透氣度；此案廠商雖然上繳的產品一樣有舒適效果，卻是他們不要的PU材質。

陳中吉少將表示，即使再小心仍有機會受騙，「畢竟道高一尺，魔高一丈」，此次也是在國軍驗收時層層把關，雖沒在第一時間發現，但也盡到督導的效果，「我們做到公平、公正、公開」，剩下就交由司法單位做公正的裁決，若有軍人涉案，也將「秉持著毋枉毋縱的態度」。