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甩表哥改愛異國主廚！　有馬妹打破沉默首發聲：有些事只是我不說而已

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▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

網搜小組／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」蔡恩與老婆「有馬妹」的愛情故事轟動一時，2月有馬妹爆出出軌愛上墨西哥主廚，宣布離婚，雖然蔡恩同意有馬妹離開，但她仍成為眾矢之的。不過今日有馬妹臉書也打破沉默發出聲明，表示自己不願多說是有原因的，「有些事情不是單方面所說，只是我愛他們，所以我不說而已。」最後也祝福蔡恩未來有更好的生活。

有馬妹表示，當初事件爆發時，她之所以不願發聲，是因為不想越描越黑；她認為自己並非公眾人物，「所以更沒必要向社會大眾闡述我的生活。」

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有馬妹說，「小孩是離婚最大的受害者，這個部分我已經和小恩談好小孩的後續相關問題。」她也會把傷害降到最低，「雖然不是 24 小時在他們身邊，但是我每週都會固定去探望小孩。」

她還表示，自己並不是沒有工作能力和收入的人，她所賺的都有用來支付家庭生活費。她也強調，她和小恩的感情是他們的事情，「我怕他心裡不好受，會影響小孩和小恩的心理狀況，所以我不願意多說什麼，有些事情不是單方面所說，只是我愛他們，所以我不說而已。」

最後她也祝福蔡恩未來能夠過得更好，「相處的這七年來，我用盡我的所有去愛著小恩，我不後悔當初自己的選擇。 愛情裡沒有對錯，我只想讓小孩得到最妥善的照顧，讓傷害降到最小，也希望小恩能活得更好。」

▼ 有馬妹聲明 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 有馬妹聲明 。（圖／翻攝自有馬妹臉書）

有馬妹臉書全文

這件事也過了一段時間，在小恩發文時，我選擇不做任何的回應，主要是不希望把事情愈描愈黑外，也考量很多因素（主要是小恩的狀況），本想就讓這事隨風般的逝去。 但現實上好像又被媒體咬著跑，討論到我和小恩。

首先，我不是公眾人物，沒有靠知名度賺取任何一分錢，所以更沒必要向社會大眾闡述我的生活。每個人都是用自己的人生刻劃出自己的故事，這些事本來就應該隨風逝去不該在再次出現在社會大眾的眼中。我不需要向社會大眾交代我的生活和想法，這是唯一一次的陳述。

1. 小孩是離婚最大的受害者，這個部分我已經和小恩談好小孩的後續相關問題，我會盡我目前所能和努力讓未來變得更好，把傷害降到最低，孩子的成長旅程，我雖然不是 24 小時在他們身邊，但是我每週都會固定去探望小孩。

2. 我知道我不富有，但我也不是沒有能力的人。我之前工作所賺的每分錢，每兩週小恩會登入我的銀行，把所有的錢轉入他的銀行，而每分錢都是用來支付我們一家的生活費。導致在我需要搬出去住時，沒有任何存款。小恩也表明如果我要暫住，每個月必須支付 2000 元，一樣用來支付生活所需，而我的收入大約落在 2300，這也是為什麼我提出讓我暫居在小恩那的原因，我真的身上沒有錢，只有努力工作、精進自己的能力我才有機會創造自己的財富，並給予小孩更好的環境。

3.關於我和小恩的感情，我只能說這是我們的事情，我怕他心理不好受，會影響小孩和小恩的心理狀況，所以我不願意多說什麼，有些事情不是單方面所說，只是我愛他們，所以我不說而已。

真的不需要在關心我的感情狀況，正如我開頭所打的，我不是公眾人物也非明星更非作家，希望大家可以多多關懷自己所愛的人事物而不是我的感情。

謝謝您們不論是來關心我的人，或者是來看笑話、羞辱我的人都謝謝您們給我另類的養分，謝謝。

最後我真的很感謝小恩媽及小恩，除了謝謝他們給了我許多資源去自學甜點外，也讓我感受親情愛情的溫暖，我知道我虧欠他們許多，如今我依然很感謝他們曾經這樣的支持。

相處的這七年來，我用盡我的所有去愛著小恩，我不後悔當初自己的選擇。 愛情裡沒有對錯，我只想讓小孩得到最妥善的照顧，讓傷害降到最小，也希望小恩能活得更好。

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關鍵字：有馬妹,小恩恩

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